Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июня, 13:47

Технологии
Главная / Новости /

Эксперт Анфиногенов: технику Apple лучше покупать летом или после Нового года

Эксперт рассказал о лучших периодах для приобретения техники Apple

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Технику Apple лучше покупать летом в период отпусков или после Нового года, поскольку в эти периоды продавцы стараются заинтересовать покупателей ценами, рассказал Москве 24 независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов.

Он обратил внимание, что за всю историю существования компании не было ситуаций, когда на старте продаж дешевела бы техника. Из-за этого в объявлении о новом подорожании "нет ничего удивительного".

В настоящий момент техника Apple поступает в Россию с помощью параллельного импорта, но предпосылок для значительного подорожания нет, поскольку это ослабит продажи, что никому не выгодно.

"Российский рынок, может быть, и не самый большой для Apple, но он уже есть и устойчивый. Просто так лишиться его они не захотят, поэтому будут вестись поиски вариантов, как сделать цену максимально оптимальной и не снижать доходность", – объяснил эксперт.

По его словам, прогнозы о подорожании всей техники в стране не очень похожи на правду: при увеличении стоимости падает спрос, что ведет к потере денег. Кроме того, в настоящий момент есть множество альтернативных поставщиков, например Китай или Турция.

Анфиногенов также выразил мнение, что введение в России техсбора нужно для того, чтобы упорядочить процесс и понимать, что именно и как приобретается.

"Это дисциплинирует всю цепочку поставки от производителя до покупателя, включая последующий сервис. Поэтому, когда техсбор введут, это будет не так заметно, как пытаются представить. В процентном отношении в самом пессимистичном сценарии, я думаю, цены повысятся до 15%", – заключил он.

Ранее генеральный директор корпорации Apple Тим Кук объявил о планах компании повысить цены на продукцию. По его словам, данная мера призвана компенсировать возросшие расходы, вызванные резким ростом цен на микросхемы памяти и накопители.

iPhone в России могут остаться без поддержки 5G

Читайте также


технологииэксклюзив

Как подорожание техники Apple отразится на российском рынке?

Тим Кук сообщил, что компания вынуждена пойти на повышение цен

Эксперты уверены: сильное увеличение стоимости повлечет за собой резкое падение спроса

Читать
закрыть

Почему москвичи стали тренироваться в фитнес-капсулах?

Пользователям доступна опция персонального тренера, который подключается к занятию удаленно

Некоторым комфортнее заниматься в одиночестве, включая собственную музыку

Читать
закрыть

Почему зумеры разочаровались в соцсетях?

Специалисты объясняют это большим количеством рекламы и потерей изначальной сути

На этом фоне взлетела популярность виртуальных ролевых игр

Читать
закрыть

Какие спортивные мероприятия посетить в Москве?

20 июня в Москве пройдет ежегодный "Ночной забег"

21 июня в музее-заповеднике "Царицыно" пройдет празднование Международного дня йоги

Читать
закрыть

Почему зумеры массово увлеклись шахматами?

Для некоторых игра может выступить в роли дейтинга

Читать
закрыть

Как изменилась роль старшего поколения в воспитании детей?

Роза Сябитова уверена: старшее поколение больше не обязано заниматься внуками

Читать
закрыть

Как миллениалы борются с кризисом среднего возраста?

Одни осваивают роликовые коньки и бег, другие занимаются ретро-автомобилями и танцами на пилоне

Читать
закрыть

В каких случаях квас опасен для здоровья?

Лучше отказаться от напитка при гастрите, сахарном диабете, повышенном артериальном давлении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика