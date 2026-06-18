Эксперт Анфиногенов: технику Apple лучше покупать летом или после Нового года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Технику Apple лучше покупать летом в период отпусков или после Нового года, поскольку в эти периоды продавцы стараются заинтересовать покупателей ценами, рассказал Москве 24 независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов.

Он обратил внимание, что за всю историю существования компании не было ситуаций, когда на старте продаж дешевела бы техника. Из-за этого в объявлении о новом подорожании "нет ничего удивительного".

В настоящий момент техника Apple поступает в Россию с помощью параллельного импорта, но предпосылок для значительного подорожания нет, поскольку это ослабит продажи, что никому не выгодно.

"Российский рынок, может быть, и не самый большой для Apple, но он уже есть и устойчивый. Просто так лишиться его они не захотят, поэтому будут вестись поиски вариантов, как сделать цену максимально оптимальной и не снижать доходность", – объяснил эксперт.

По его словам, прогнозы о подорожании всей техники в стране не очень похожи на правду: при увеличении стоимости падает спрос, что ведет к потере денег. Кроме того, в настоящий момент есть множество альтернативных поставщиков, например Китай или Турция.

Анфиногенов также выразил мнение, что введение в России техсбора нужно для того, чтобы упорядочить процесс и понимать, что именно и как приобретается.

"Это дисциплинирует всю цепочку поставки от производителя до покупателя, включая последующий сервис. Поэтому, когда техсбор введут, это будет не так заметно, как пытаются представить. В процентном отношении в самом пессимистичном сценарии, я думаю, цены повысятся до 15%", – заключил он.

Ранее генеральный директор корпорации Apple Тим Кук объявил о планах компании повысить цены на продукцию. По его словам, данная мера призвана компенсировать возросшие расходы, вызванные резким ростом цен на микросхемы памяти и накопители.

