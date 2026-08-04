Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 августа, 12:23

Город

ВДНХ пригласила гостей познакомиться с освежающим маршрутом

Фото: пресс-служба ВДНХ

Главная выставка страны представила обновленный "Освежающий маршрут по ВДНХ" на лето 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе ВДНХ.

В этом году гид пополнился новыми локациями – теперь он включает 29 мест, где гости смогут отдохнуть от палящего солнца. Электронная карта маршрута опубликована на официальном сайте ВДНХ, а бумажную версию можно получить в инфоцентре.

Начальной точкой маршрута станет Главный вход. Посетителям предлагают природные зоны для тихого отдыха у воды и на свежем воздухе. Среди них – Сочинская горка с ротондой и морской галькой, где можно укрыться в тени и сделать фотографии. Также доступны лодочная станция "Алые паруса" с прокатом лодок и катамаранов, старинная Шереметевская дубрава, Зеленый лабиринт и Зеленый бельведер. Освежиться можно у фонтанов "Дружба народов", "Золотой колос" и "Каменный цветок".

В числе новых точек маршрута – клуб чайной церемонии "ЧаЕ" в павильоне № 35 и Cafeteria de madre в историческом павильоне № 40 "Хлебопродукты". В жаркие дни на всех локациях рекомендуется пить больше воды и носить головной убор.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что музейно-выставочный кластер ВДНХ должен стать главным культурно-просветительским пространством России к 2030 году. Ежегодно территорию выставки посещают около 30 миллионов гостей, а на площадках проходит порядка 1 600 мероприятий.

Ключевым событием 2026 года станет завершение строительства конгрессно-выставочного центра "ВДНХ ЭКСПО". Он объединит реконструированный 75-й павильон, отреставрированный павильон № 70, а также новые павильоны № 69 и 20.

Читайте также


город

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

Угрожают ли леопардовые слизни столичным огородам?

Слизни могут выступать переносчиками нематод – паразитов, опасных для человека

Читать
закрыть

Опасен ли вирус Бурбон для россиян

Среди симптомов – лихорадка, сильная усталость и слабость, головная боль, ломота в теле, тошнота

Читать
закрыть

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика