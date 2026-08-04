ВДНХ пригласила гостей познакомиться с освежающим маршрутом

Фото: пресс-служба ВДНХ

Главная выставка страны представила обновленный "Освежающий маршрут по ВДНХ" на лето 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе ВДНХ.

В этом году гид пополнился новыми локациями – теперь он включает 29 мест, где гости смогут отдохнуть от палящего солнца. Электронная карта маршрута опубликована на официальном сайте ВДНХ, а бумажную версию можно получить в инфоцентре.

Начальной точкой маршрута станет Главный вход. Посетителям предлагают природные зоны для тихого отдыха у воды и на свежем воздухе. Среди них – Сочинская горка с ротондой и морской галькой, где можно укрыться в тени и сделать фотографии. Также доступны лодочная станция "Алые паруса" с прокатом лодок и катамаранов, старинная Шереметевская дубрава, Зеленый лабиринт и Зеленый бельведер. Освежиться можно у фонтанов "Дружба народов", "Золотой колос" и "Каменный цветок".

В числе новых точек маршрута – клуб чайной церемонии "ЧаЕ" в павильоне № 35 и Cafeteria de madre в историческом павильоне № 40 "Хлебопродукты". В жаркие дни на всех локациях рекомендуется пить больше воды и носить головной убор.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что музейно-выставочный кластер ВДНХ должен стать главным культурно-просветительским пространством России к 2030 году. Ежегодно территорию выставки посещают около 30 миллионов гостей, а на площадках проходит порядка 1 600 мероприятий.

Ключевым событием 2026 года станет завершение строительства конгрессно-выставочного центра "ВДНХ ЭКСПО". Он объединит реконструированный 75-й павильон, отреставрированный павильон № 70, а также новые павильоны № 69 и 20.