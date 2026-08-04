В Москве привели в порядок исторический служебный корпус в Потаповском переулке

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

В Москве завершили реставрацию служебного корпуса в Потаповском переулке, доме 5, строении 12. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Специалисты вернули зданию подлинную архитектуру: восстановили кирпичную кладку стен и арочные потолочные перекрытия с лучковыми сводами Монье.

При работах сохранили 98% исторического кирпича. Кладку фасадов вручную вычинили и покрыли лессировкой, а для аутентичного облика каждый элемент затемняли индивидуальным обжигом в зависимости от нужного тона.

Фундамент и перекрытия усилили методом инъектирования, кровлю воссоздали с сохранением исторического облика. Также укрепили фасады в виде арочных въездов с перемычками, характерными для первой половины прошлого века, и вручную восстановили утраченные фрагменты стен из кирпича с клеймом царской России.

Здание возвели в 1889–1891 годах по проекту архитектора Отто фон Дессина. В разные периоды его использовали для хозяйственных нужд, хранения имущества и как гараж. Сейчас корпус имеет статус объекта историко-градостроительной среды, однако Мосгорнаследие поддержало проведение восстановительных работ.

В скором времени там разместятся инфраструктурные пространства для жителей дома "Фон Дессин".

Ранее церковь Вознесения Господня в музее-заповеднике "Коломенское" открыли после реставрации, которая продолжалась 2,5 года. Храм, возведенный в 1532 году, является одним из первых каменных шатровых сооружений на Руси и входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.