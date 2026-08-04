Phuket Times: россиянин погиб в ДТП, почти доехав с Пхукета до Бангкока

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Гражданин России погиб в ДТП в таиландской провинции Самут Сакхон, расположенной в 80 километрах от Бангкока. Об этом сообщает новостной портал Phuket Times.

Авария произошла 2 августа. По данным портала, мужчина ехал на арендованном скутере Honda Click 125 с объемом двигателя 125 кубических сантиметров. Он преодолел почти 800 километров от Пхукета до пригорода Бангкока, но столкнулся с большегрузным грузовиком с прицепом на трассе.

Информацию о ДТП изданию передали спасатели, которые прибыли на место случившегося и заметили госномер Пхукета на разбитом мотоцикле. То, что погибший – россиянин, сообщили сотрудники дорожной полиции Самут Сакхона, которые начали расследование.

Порталу также удалось связаться с владельцем компании, сдавшей мотоцикл в аренду. Он рассказал, что транспортное средство было передано россиянину 22 июля сроком на один месяц, аренда должна была закончиться 22 августа.

Имя погибшего полиция не разглашает до установления причин ДТП и уведомления родственников и друзей.

Ранее россиянин Алексей попал в ДТП во Вьетнаме и впал в кому. По словам его друга Дмитрия, мужчина перенес операцию на головном мозге. Ее нужно было провести для удаления гематом.