Россиянин погиб в Турции при ДТП

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Гражданин России стал жертвой ДТП в турецкой Аланье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство РФ в курортном городе.

По предварительным данным, ДТП произошло в ночь на вторник, 9 июня. Погибшим является 20-летний россиянин. Он ехал на мотоцикле и столкнулся с микроавтобусом.

Дипломаты подчеркнули, что находятся на связи с правоохранительными органами Турции, которые занимаются расследованием обстоятельств произошедшего. Также сотрудники коснульства общаются с родными погибшего.

"Готовы оказать необходимое консульское содействие, в том числе в оформлении соответствующих документов для репатриации тела в Россию", – заявили в ведомстве.

Ранее россиянка пострадала в аварии на юго-востоке Турции. Она находилась в автобусе, который врезался в дорожное ограждение. Женщину доставили в больницу. Всего известно о восьми погибших.