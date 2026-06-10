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10 июня, 18:10

Происшествия

Россиянин погиб в Турции при ДТП

Фото: 123RF.com/huettenhoelscher

Гражданин России стал жертвой ДТП в турецкой Аланье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство РФ в курортном городе.

По предварительным данным, ДТП произошло в ночь на вторник, 9 июня. Погибшим является 20-летний россиянин. Он ехал на мотоцикле и столкнулся с микроавтобусом.

Дипломаты подчеркнули, что находятся на связи с правоохранительными органами Турции, которые занимаются расследованием обстоятельств произошедшего. Также сотрудники коснульства общаются с родными погибшего.

"Готовы оказать необходимое консульское содействие, в том числе в оформлении соответствующих документов для репатриации тела в Россию", – заявили в ведомстве.

Ранее россиянка пострадала в аварии на юго-востоке Турции. Она находилась в автобусе, который врезался в дорожное ограждение. Женщину доставили в больницу. Всего известно о восьми погибших.

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