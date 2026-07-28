28 июля, 16:11Транспорт
Ограничения сняли в аэропортах Домодедово и Жуковский
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Временные ограничения на прием и отправление рейсов сняты в аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Ранее для обеспечения безопасности полетов в авиагаванях вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В частности, Домодедово принимал и отправлял самолеты только по согласованию с соответствующими органами.
При этом 28 июля Домодедово и Жуковский уже принимали и выпускали рейсы лишь по согласованию с соответствующими органами. Следом в авиагаванях были временно ограничены прием и выпуск самолетов.
Данные меры принимаются в целях безопасности на фоне попыток вражеских БПЛА атаковать Москву.