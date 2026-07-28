Ограничения вновь введены в аэропортах Домодедово и Жуковский

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Временные ограничения введены в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский, сообщает пресс-служба Росавиации.

Домодедово стал принимать и отправлять рейсы только по согласованию с соответствующими органами, а в Жуковском в целом ограничены прием и выпуск воздушных судов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Во вторник, 28 июля, Домодедово и Жуковский уже принимали и выпускали рейсы лишь по согласованию с соответствующими органами. Следом в авиагаванях были ограничены прием и выпуск самолетов. Затем эти меры были сняты.

Это происходило на фоне попытки вражеских БПЛА атаковать Москву. Только за ночь 28 июля в направлении Московского региона летело более 390 вражеских беспилотников. Большая часть была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах.

