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28 июля, 10:45

Транспорт

Аэропорт Домодедово начал обслуживать рейсы по согласованию

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Аэропорт Домодедово перешел на особый режим работы, заключающийся в обслуживании рейсов по согласованию. Об этом предупредила пресс-служба Росавиации.

Гражданские самолеты будут выпускаться и приниматься только после одобрения соответствующих органов. Такие меры призваны обеспечить безопасность полетов. Они были введены на фоне ограничения воздушного пространства в районе авиагавани.

В связи с этим пассажиров предупредили о возможном изменении расписания рейсов, призвав узнавать статус вылета на онлайн-табло аэропорта.

Подобные ограничения уже вводили в Домодедово во вторник, 28 июля. Причем схожие меры распространялись в том числе на Жуковский и Внуково.

Это было сделано на фоне продолжающихся подлетов украинских дронов к московскому региону. В частности, минувшей ночью силы ПВО сбили свыше 390 БПЛА.

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