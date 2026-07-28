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28 июля, 16:34

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Daily Mail: экс-ведущего Top Gear Хаммонда оштрафовали за превышение скорости

Экс-ведущего Top Gear Хаммонда оштрафовали за превышение скорости

Фото: AP Images/Invision for BBC America/Todd Williamson

Бывшего ведущего автомобильной программы Top Gear Ричарда Хаммонда оштрафовали в Британии на более чем 2 300 долларов за два случая превышения скорости. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По информации газеты, Хаммонд был оштрафован на 999 фунтов стерлингов (около 1 330 долларов) после того, как за три недели его дважды поймали за превышение скорости за рулем его Porsche и Bentley. Нарушения зафиксировали в декабре 2025 года с разницей в 20 дней.

В первом случае телеведущий двигался со скоростью около 109 километров в час при ограничении 80 километров в час. Во втором – со скоростью примерно 132 километра в час при разрешенной 113 километров в час.

Полиция несколько недель пыталась разыскать Хаммонда, рассылая письма с квитанциями по адресам его нескольких домов. В итоге суд состоялся в июле, телеведущий признал свою вину. Всего ему придется выплатить около 2 360 долларов, включая судебные издержки.

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