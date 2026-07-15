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15 июля, 08:11

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Japan Today: звезда японского театра кабуки сбил девушку на машине и уехал

Звезда японского театра кабуки сбил девушку на машине и уехал

Фото: 123RF.com/henrystjohn

Известный актер театра кабуки 77-летний Хирофуми Като, выступающий под сценическим именем Косабуро Накамура, стал фигурантом уголовного дела после ДТП в Токио. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой Japan Today.

По данным издания, инцидент произошел в районе Синдзюку. Управляя автомобилем, актер задел 20-летнюю девушку, которая получила травму лодыжки. Пострадавшая окликнула водителя, однако тот уехал с места происшествия. При этом девушка успела сфотографировать номер машины и обратилась в полицию.

Позже Като самостоятельно явился в участок, но вину не признал. Он заявил, что девушка якобы сама приблизилась к автомобилю, а столкновение, по его мнению, не могло привести к травме.

Актеру предъявили обвинение в оставлении места ДТП с пострадавшим. По японскому законодательству ему может грозить до 10 лет лишения свободы и штраф в размере 1 миллиона иен (около 477 тысяч рублей).

Ранее в Ярославле на проспекте Октября автобус сбил 26-летнюю женщину. По предварительным данным, транспортное средство проехало на красный свет. Пострадавшая, жительница Магадана, получила серьезные травмы и была прооперирована. Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем тяжкий вред здоровью, прокуратура контролирует расследование.

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