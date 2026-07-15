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15 июля, 08:53

Происшествия

На Сахалине спасатели нашли пенсионера, блуждавшего 9 дней по лесу

Фото: МАХ/"МЧС Сахалинской области"

Спасатели нашли пенсионера, который 9 дней не мог выбраться из леса на Сахалине, сообщает управление МЧС РФ по региону.

Уточняется, что мужчина отправился на рыбалку, но не смог выйти из лесного массива. С 6 июля рыбак пытался прорубить себе путь через лес вблизи села Пильво.

Обессиленный пенсионер найден на левом берегу реки Пилевка в километре от места, где он оставил машину. Его обнаружили неравнодушные соседи, присоединившиеся к поискам. В итоге спасатели эвакуировали пострадавшего по труднопроходимой местности и передали его бригаде скорой медпомощи.

Ранее двое подростков 11 и 13 лет пропали без вести в Карелии. Дети вышли гулять 13 июля и планировали дойти пешком из Кондопоги до Петрозаводска. Затем детей нашли живыми.

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