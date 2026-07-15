Участница "Лета в Москве" передает пряники собственного производства бойцам СВО

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Столичный предприниматель Александра Евсеева наладила регулярные поставки пряников ручной работы в зону СВО. Свою продукцию она реализует в рамках городских фестивалей "Московские сезоны", "Лето в Москве" и "Зима в Москве", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Торговое место в Столешникове переулке предоставляется участникам проектов на безвозмездной основе. Производство ориентировано на натуральный состав: изделия готовятся исключительно на сливочном масле без использования маргарина. Отмечается, что продукция пользуется спросом у горожан и туристов.

К праздничным датам мастер выпускает тематические партии. Ко Дню защитника Отечества на пряники наносятся патриотические принты и надписи: "Вас любят и ждут", "Нашим героям", "Скорее возвращайся домой". В дизайне также используют изображения военнослужащих с семьями, гвоздик, голубей и государственного флага. Сообщается, что такие пряники компактны и позволяют утолить голод в полевых условиях.

Весной была подготовлена коллекция ко Дню Победы, переданная на фронт при содействии волонтеров. Летнюю партию шоколадных изделий с черносливом доставил в подразделение военнослужащий, возвращавшийся из отпуска.

В материале подчеркивается, что экономия на аренде позволяет предпринимателям направлять сэкономленные средства в благотворительные фонды помощи участникам СВО. Кроме денежных перечислений, представители малого бизнеса участвуют в доставке гуманитарных грузов, сотрудничают с волонтерами, а также отправляют в новые регионы собственные товары: продукты питания, теплые вещи и игрушки.

Кроме того, в рамках проекта "Москва помогает" с февраля 2022 года удалось собрать больше 1,9 тысячи тонн гуманитарного груза, что составляет 5,1 миллиона единиц необходимых товаров. Вся эта помощь предназначена для жителей новых и приграничных территорий России и бойцов СВО.