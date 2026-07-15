Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 июля, 08:02

Город

Участница "Лета в Москве" передает пряники собственного производства бойцам СВО

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Столичный предприниматель Александра Евсеева наладила регулярные поставки пряников ручной работы в зону СВО. Свою продукцию она реализует в рамках городских фестивалей "Московские сезоны", "Лето в Москве" и "Зима в Москве", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Торговое место в Столешникове переулке предоставляется участникам проектов на безвозмездной основе. Производство ориентировано на натуральный состав: изделия готовятся исключительно на сливочном масле без использования маргарина. Отмечается, что продукция пользуется спросом у горожан и туристов.

К праздничным датам мастер выпускает тематические партии. Ко Дню защитника Отечества на пряники наносятся патриотические принты и надписи: "Вас любят и ждут", "Нашим героям", "Скорее возвращайся домой". В дизайне также используют изображения военнослужащих с семьями, гвоздик, голубей и государственного флага. Сообщается, что такие пряники компактны и позволяют утолить голод в полевых условиях.

Весной была подготовлена коллекция ко Дню Победы, переданная на фронт при содействии волонтеров. Летнюю партию шоколадных изделий с черносливом доставил в подразделение военнослужащий, возвращавшийся из отпуска.

В материале подчеркивается, что экономия на аренде позволяет предпринимателям направлять сэкономленные средства в благотворительные фонды помощи участникам СВО. Кроме денежных перечислений, представители малого бизнеса участвуют в доставке гуманитарных грузов, сотрудничают с волонтерами, а также отправляют в новые регионы собственные товары: продукты питания, теплые вещи и игрушки.

Кроме того, в рамках проекта "Москва помогает" с февраля 2022 года удалось собрать больше 1,9 тысячи тонн гуманитарного груза, что составляет 5,1 миллиона единиц необходимых товаров. Вся эта помощь предназначена для жителей новых и приграничных территорий России и бойцов СВО.

Читайте также


Сюжет: Лето в Москве
обществогород

В чем причина популярности дофаминовой эстетики?

Эксперты связывают тенденцию с усталостью от минимализма

Читать
закрыть

Нужны ли памятки по оказанию доврачебной помощи в школах?

Эксперты призывают назначать в каждом классе "санинструктора" с мини-аптечкой

Это нужно для оказания помощи при небольших травмах

Читать
закрыть

Как в России планируют улучшить качество рациона граждан?

Составлять рацион для граждан планируют на основе биохимии и нутригенетики

Методы помогают изучить гены и особенности метаболизма для правильной корректировки меню

Читать
закрыть

Почему не стоит увольняться вслед за начальником?

Эксперты уверены: могут возникнуть сложности с последующим трудоустройством

Читать
закрыть

Может ли лень быть полезной?

Подобное состояние, длящееся более 2 недель, может сигнализировать о начале депрессии

У лени могут быть и плюсы, если относиться к ней как к сигналу тела, а не как к врагу

Читать
закрыть

Как геймерство влияет на мозг пожилых?

На платформе можно будет найти мини-игры на развитие памяти и внимания

Читать
закрыть

Почему россияне стали заменять прием психолога походами в храм?

По данным журналистов, расценки священнослужителей значительно ниже стоимости психологов

Читать
закрыть

Введут ли США жесткие санкции против РФ?

Трамп: решение о возможном введении новых санкций против РФ будет принято в ближайшее время

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика