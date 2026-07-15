Макрон поддержал сборную Франции после поражения в полуфинале ЧМ-2026

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Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал поражение национальной команды от сборной Испании в полуфинале чемпионата мира 2026 года. Он поблагодарил игроков за самоотдачу и отметил, что у команды большое будущее. Соответствующее сообщение глава государства опубликовал в соцсетях, передает RT.

"Поздравляю Испанию с выходом в финал. Спасибо "синим" за то, что с полной самоотдачей защищали честь нашей страны. Поражение перенести тяжело, но эта команда молода, и у нее большое будущее", – написал Макрон.

Матч между Францией и Испанией прошел 14 июля. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу испанцев. Счет в игре на 22-й минуте открыл полузащитник Микель Оярсабаль, реализовав пенальти. Второй гол был забит на 58-й минуте защитником Педро Порро.

После победы испанская сборная вышла в финал мундиаля. Еще один финалист определится 15 июля в противостоянии между национальными командами Англии и Аргентины.