Северному речному вокзалу исполнилось 89 лет

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Северному речному вокзалу 15 июля исполнилось 89 лет. С момента масштабной реставрации в сентябре 2020 года объект стал одним из популярных мест для отдыха и прогулок горожан и туристов, сообщил портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

"С начала года его посетили более 1,3 миллиона человек, также здесь провели свыше 200 мероприятий. Причалы приняли и отправили более тысячи круизных судов", – добавил вице-мэр.

Отсюда во время летней речной навигации можно отправиться в круиз в десятки городов и туристических центров страны. Здесь же граждане могут воспользоваться маршрутами-переправами до Химок и Захаркова.

В здании вокзала есть зал ожидания, рестораны и кафе. Гостям доступны электрокары, которые доставляют пассажиров к круизным теплоходам. Создана доступная среда для маломобильных посетителей. Рядом находится современная набережная с велодорожками, парк с фонтанами и цветниками.

Инфраструктура Северного речного вокзала предлагает различные варианты отдыха круглый год. Здесь проходят бесплатные мероприятия, фестивали, праздники, спортивные тренировки, доступен летний кинотеатр, уличные фудкорты, бассейны.

В теплое время года на территории вокзала устраивают церемонии бракосочетания в рамках проекта "Новые адреса счастья". Зимой на главной площади заливают каток, а в 2024 году здесь впервые открыли бесплатные аттракционы и обустроили лыжную трассу с пунктом проката.

Внутри вокзала есть выставочное пространство Музея транспорта Москвы, исторический ресторан и магазин сувениров. На крыше здания обустроена смотровая площадка, подняться на которую можно в сопровождении экскурсовода.

Ранее сообщалось, что за первый месяц работы летней речной навигации в Москве было куплено более 240 тысяч билетов на речные прогулки. Это в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года. Рост спроса связан с появлением новых прогулочных маршрутов и увеличением числа касс "Суда сюда!".

