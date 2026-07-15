Мишустин заявил, что РФ успешно осваивает выпуск новейших лекарств и медтехнологий

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Российский премьер Михаил Мишустин на встрече с руководителем "Ростеха" Сергеем Чемезовым заявил, что РФ успешно осваивает направление, связанное с созданием лучших лекарств и медицинской техники. Его слова передает ТАСС.

По словам председателя правительства, для продвижения в этой области есть все возможности, в том числе в сфере медицины. Он напомнил, что выпускаемая Россией продукция, в том числе для людей с онкологическими заболеваниями, позволяет сохранить здоровье и спасти жизни граждан.

"Это очень чувствительное направление. Конечно, его важность сложно переоценить", – отметил Мишустин.

Он также указал на важность перехода к разработке передовых препаратов высокого качества с кардинально новыми характеристиками. Премьер добавил, что в настоящее время недостаточно просто осваивать производство товаров, которые ранее Россия закупала за границей. Именно поэтому Мишустин призвал действовать максимально проактивно.

Кроме того, председатель правительства РФ заявил, что современные отечественные лекарства и медизделия должны быть не только не хуже лучших иностранных аналогов, но и общедоступны. Он попросил Чемезова держать эту ситуацию на контроле.

"Должна обратная связь от врачей быть, от клиницистов. Конечно, важно, чтобы все эти инструментарии, средства были доступны нашим гражданам, помогали в восстановлении их здоровья", – резюмировал Мишустин.

Ранее замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев сообщил, что ведомство планирует использовать инструменты искусственного интеллекта (ИИ) для прогнозирования потребности и возможного дефицита в лекарственных препаратах. Он также отметил, что министерство уже внедрило запрет на продажу недоброкачественных препаратов и лекарств с истекшим сроком годности.

