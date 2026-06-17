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17 июня, 05:47

Общество

Минздрав РФ планирует обновить стандарт лечения шизофрении

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Минздрав России подготовил проект приказа, который заменит стандарт медпомощи взрослым, больным шизофренией, принятый в 2022 году. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Новый проект основывается на клинических рекомендациях, обновленных Российским обществом психиатров в 2024 году и одобренных научно-практическим советом Минздрава.

Из перечня лабораторных методов исследования уберут определение психоактивных веществ в крови и моче. Вместо этого туда добавят анализы на гепатит В и С, ВИЧ-1 и ВИЧ-2, а также бледную трепонему – возбудитель сифилиса.

Новыми немедикаментозными методами станут плазмаферез и гемосорбция, которые удаляют из крови токсины, тяжелые металлы и яды. Групповая работа с родственниками больного исключена из перечня. Список лекарств планируется пополнить Брекспипразолом и Тетрабеназином. Тем временем Алпразолам предлагается исключить.

Ранее министерство здравоохранения внесло изменения в перечень объектов трансплантации. С 1 сентября россиянам станет доступна пересадка кожи, а также ее слоев – эпидермиса и дермы.

Ведомство также обновило стандарт лечения панических атак, добавив в него возможность направлять пациентов на сдачу анализа на ВИЧ и светотерапию. Кроме того, специалист теперь сможет отправить пациента с подозрением на паническую атаку сдать анализы на гепатиты B, C и трепонему бледную.

"Новости дня": Минздрав изменил стандарт лечения панических атак в России

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