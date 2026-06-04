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04 июня, 20:03

Общество

Минздрав добавил кожу в перечень объектов для трансплантации

Фото: depositphotos/DragonImages

Министерство здравоохранения России внесло изменения в перечень объектов трансплантации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ ведомства.

Согласно новым нормам, с 1 сентября россиянам станет доступна пересадка кожи, а также ее слоев – эпидермиса и дермы.

С этой же даты граждане страны смогут получать трансплантацию костей, нервов и спинного мозга. Однако из перечня будут убраны кости свода черепа и нижняя челюсть.

Ранее стало известно, что Москва вошла в число мировых лидеров по трансплантации органов. За 5 лет число пересадок в столичных медучреждениях выросло более чем в 2 раза, а в 2025 году было проведено более 800 таких операций.

Кроме того, жители города получают жизненно важное лечение быстрее, чем в городах других стран. Печень от донора, например, ждут около 5 месяцев, а почку – не более года.

Число трансплантаций в Москве выросло более чем вдвое за последние 5 лет

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