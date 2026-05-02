Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 мая, 09:32

Общество

Трансплантация костей и спинного мозга станет доступна в РФ с 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Трансплантация костей, нервов и спинного мозга станет доступна для россиян с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ Минздрава РФ.

Согласно документу, кости и их фрагменты, нервы, спинной мозг и его фрагменты внесут в список объектов трансплантации. При этом из перечня уберут кости свода черепа и нижнюю челюсть.

Ранее Минздрав сообщил, что планирует расширить перечень органов для трансплантации. Его могут дополнить пунктом 28 следующего содержания: кожа, слои кожи (эпидермис, дерма).

При этом Москва вошла в число мировых лидеров по трансплантации органов. За 5 лет число пересадок в столичных медучреждениях выросло более чем в 2 раза, а в 2025 году было проведено более 800 таких операций.

Кроме того, жители города получают жизненно важное лечение быстрее, чем в городах других стран. Печень от донора, например, ждут около 5 месяцев, а почку – не более года.

В Москве запустили новую программу пересадки кистей рук

Читайте также


медицинаобщество

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика