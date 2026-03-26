26 марта, 10:44

Общество

Минздрав РФ намерен расширить перечень органов для трансплантации

Фото: Москва 24/Роман Балаев​

В России планируется расширить перечень органов для трансплантации. Это следует из проекта ведомственного акта Минздрава РФ, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.

"Дополнить пунктом 28 следующего содержания: кожа, слои кожи (эпидермис, дерма)", – говорится в документе.

Уточняется, что инициатива внесена в целях совершенствования трансплантологической помощи в стране. Приказ должен вступить в силу с 1 сентября 2026 года и действовать до 1 сентября 2031-го.

Москва входит в число мировых лидеров по трансплантации органов. За 5 лет число пересадок в столичных медучреждениях выросло более чем в 2 раза, а в 2025 году было проведено более 800 таких операций. Кроме того, жители города получают жизненно важное лечение быстрее, чем в городах других стран. Печень от донора, например, ждут около 5 месяцев, а почку – не более года.

медицинаобщество

