Онколог Черемушкин назвал главную особенность нового подтипа рака крови

Японские ученые обнаружили новый подтип рака крови, который поражает подростков и молодежь, плохо поддается лечению и сложно выявляется стандартными анализами. Что известно о заболевании, кому оно грозит и как не пропустить первые признаки, разбиралась Москва 24.

Ученые обнаружили новый опасный подтип рака крови, который чаще встречается у подростков и молодежи. Он плохо выявляется стандартными анализами и связан с неблагоприятным прогнозом, рассказал руководитель исследования, глава отдела изучения прогрессирования рака Национального онкологического центра Японии Кэнъити Есида.

Он отметил, что это новый подтип T-клеточного острого лимфобластного лейкоза, представляющего собой злокачественное заболевание крови. Оно развивается из незрелых иммунных клеток.

Ученые проанализировали более тысячи случаев патологии и выявили ее новый подтип у 14 пациентов в возрасте от 7 до 35 лет. Средний возраст составил около 17 лет, что указывает на более частое развитие проблемы именно среди подростков и молодежи. Причины этого неясны, а эксперты пока что связывают это с особенностями патологии.

"Прогноз у пациентов с этим подтипом был неблагоприятным – наблюдалось много случаев рецидивов и летальных исходов", – отметил эксперт в беседе с РИА Новости.

Также исследование показало, что новый подтип может оставаться незамеченным при проведении стандартных обследований. Такая особенность связана с редкой хромосомной перестройкой: участок ДНК, отвечающий за регулировку работы генов, перемещается и активирует другие гены. Все это провоцирует агрессивный рост опухолевых клеток.





Кэнъити Есида руководитель исследования, глава отдела изучения прогрессирования рака Национального онкологического центра Японии Обнаружение этого подтипа позволяет подобрать соответствующее лечение, включая трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток, что может повысить вероятность излечения.

Есида отметил, что для выявления такого подтипа рака особую роль будут играть методы генетического анализа. В частности, полногеномное секвенирование, которое позволяет "читать" генетическую информацию.

Ранее стало известно, что в России программа госгарантий пополнится инновационными методами лечения онкологических заболеваний в 2026 году. В перечень войдут персонализированные мРНК-вакцины, пептидная вакцина "Онкопепт", а также клеточная иммунотерапия с использованием генетически модифицированных компонентов.

По словам врача-онколога Евгения Черемушкина, новый подтип рака удалось обнаружить благодаря выявлению ключевой мутации, которая и спровоцировала патологию.

"Если мутация известна, в арсенале появляются таргетная терапия и методы блокировки контрольных точек на информационных путях в организме. Человека можно сравнить с большим компьютером, и сбой программ как раз дает неконтролируемый клеточный рост, характерный для всей опухолевой патологии", – сказал он в разговоре с Москвой 24.

По словам специалиста, лейкозы, затрагивающие кроветворную ткань, отличаются очень быстрой скоростью деления клеток. Течение зависит от их типа: например, Т-клеточный лейкоз агрессивнее, появляется у более молодых и лечится тяжелее. Однако более чем в 80% случаев удается достичь стойкой ремиссии у детей. Хотя у взрослых выживаемость ниже.

Эксперт отметил, что открытие японских ученых не случайная находка, а планомерная работа. Она не меняет все кардинально, но позволяет искать новые пути улучшения лечения, особенно в области блокировки информационных путей, замедляющих неконтролируемое деление "плохих" клеток.





Евгений Черемушкин врач-онколог Стратегическая мечта онколога – найти метод, который остановит это деление. Чтобы даже если опухоль и оставалась, она становилась доброкачественной, теряя агрессивный потенциал. Еще наши учителя-химиотерапевты говорили, что большим счастьем было бы убрать из опухолевого пула клетки, которые агрессивно делятся.

Что касается симптоматики рака крови: как и в случае с новым подтипом, она универсальна. При поражении органов кроветворения обычно страдают лимфоидная ткань, паренхиматозные органы и костный мозг, отметил врач.

"Из-за быстрого клеточного замещения человек теряет вес, появляются температура, постоянная слабость. Угнетение тромбоцитарного ростка (снижение выработки тромбоцитов в костном мозге. – Прим. ред.) ведет к кровотечениям, а угнетение защитных клеток – к инфекциям", – пояснил он.

При этом первичные признаки легко спутать с обычной инфекцией, и поймать грань между ней и началом серьезной болезни очень сложно. Это зависит от опыта специалиста, скорости принятия решений, возможностей обследования, заключил Черемушкин.

В свою очередь, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин в беседе с Москвой 24 отметил: ценность находки японских ученых в том, что она позволяет выделить подгруппу больных с неблагоприятным прогнозом и в дальнейшем искать для них особые методы лечения.





Андрей Демин эксперт ВОЗ, президент Российской ассоциации общественного здоровья Благодаря полногеномному секвенированию – выстраиванию всей генетической информации в виде картирования – исследователи обнаружили, что у значительной части пациентов молодого возраста заболевание имеет особенности: оно протекает тяжелее, хуже поддается лечению, прогноз неблагоприятный. Выделение этого подтипа позволяет более целенаправленно выстраивать лечебные мероприятия для данной группы.

Он отметил, что в дальнейшем ожидается аналогичная конкретизация и по другим заболеваниям. Уже появились технологии редактирования генов, которые теоретически позволяют исправлять многие нарушения. Сначала это будет дорого и единично, но постепенно войдет в массовую практику и станет привычным.

Однако это не значит, что система здравоохранения мгновенно перестроится. Для внедрения таких подходов необходимы материальное обеспечение, обучение персонала и доступность геномного секвенирования не как исключительной меры, а как рутинной процедуры, отметил Демин.

