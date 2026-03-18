Онколог Черемушкин назвал главную особенность нового подтипа рака крови

Японские ученые обнаружили новый подтип рака крови, который поражает подростков и молодежь, плохо поддается лечению и сложно выявляется стандартными анализами. Что известно о заболевании, кому оно грозит и как не пропустить первые признаки, разбиралась Москва 24.
"Повысит вероятность излечения"
Ученые обнаружили новый опасный подтип рака крови, который чаще встречается у подростков и молодежи. Он плохо выявляется стандартными анализами и связан с неблагоприятным прогнозом, рассказал руководитель исследования, глава отдела изучения прогрессирования рака Национального онкологического центра Японии Кэнъити Есида.
Он отметил, что это новый подтип T-клеточного острого лимфобластного лейкоза, представляющего собой злокачественное заболевание крови. Оно развивается из незрелых иммунных клеток.
Ученые проанализировали более тысячи случаев патологии и выявили ее новый подтип у 14 пациентов в возрасте от 7 до 35 лет. Средний возраст составил около 17 лет, что указывает на более частое развитие проблемы именно среди подростков и молодежи. Причины этого неясны, а эксперты пока что связывают это с особенностями патологии.
"Прогноз у пациентов с этим подтипом был неблагоприятным – наблюдалось много случаев рецидивов и летальных исходов", – отметил эксперт в беседе с РИА Новости.
Также исследование показало, что новый подтип может оставаться незамеченным при проведении стандартных обследований. Такая особенность связана с редкой хромосомной перестройкой: участок ДНК, отвечающий за регулировку работы генов, перемещается и активирует другие гены. Все это провоцирует агрессивный рост опухолевых клеток.
Есида отметил, что для выявления такого подтипа рака особую роль будут играть методы генетического анализа. В частности, полногеномное секвенирование, которое позволяет "читать" генетическую информацию.
"Важный эволюционный шаг"
По словам врача-онколога Евгения Черемушкина, новый подтип рака удалось обнаружить благодаря выявлению ключевой мутации, которая и спровоцировала патологию.
"Если мутация известна, в арсенале появляются таргетная терапия и методы блокировки контрольных точек на информационных путях в организме. Человека можно сравнить с большим компьютером, и сбой программ как раз дает неконтролируемый клеточный рост, характерный для всей опухолевой патологии", – сказал он в разговоре с Москвой 24.
По словам специалиста, лейкозы, затрагивающие кроветворную ткань, отличаются очень быстрой скоростью деления клеток. Течение зависит от их типа: например, Т-клеточный лейкоз агрессивнее, появляется у более молодых и лечится тяжелее. Однако более чем в 80% случаев удается достичь стойкой ремиссии у детей. Хотя у взрослых выживаемость ниже.
Эксперт отметил, что открытие японских ученых не случайная находка, а планомерная работа. Она не меняет все кардинально, но позволяет искать новые пути улучшения лечения, особенно в области блокировки информационных путей, замедляющих неконтролируемое деление "плохих" клеток.
Что касается симптоматики рака крови: как и в случае с новым подтипом, она универсальна. При поражении органов кроветворения обычно страдают лимфоидная ткань, паренхиматозные органы и костный мозг, отметил врач.
"Из-за быстрого клеточного замещения человек теряет вес, появляются температура, постоянная слабость. Угнетение тромбоцитарного ростка (снижение выработки тромбоцитов в костном мозге. – Прим. ред.) ведет к кровотечениям, а угнетение защитных клеток – к инфекциям", – пояснил он.
При этом первичные признаки легко спутать с обычной инфекцией, и поймать грань между ней и началом серьезной болезни очень сложно. Это зависит от опыта специалиста, скорости принятия решений, возможностей обследования, заключил Черемушкин.
В свою очередь, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин в беседе с Москвой 24 отметил: ценность находки японских ученых в том, что она позволяет выделить подгруппу больных с неблагоприятным прогнозом и в дальнейшем искать для них особые методы лечения.
Он отметил, что в дальнейшем ожидается аналогичная конкретизация и по другим заболеваниям. Уже появились технологии редактирования генов, которые теоретически позволяют исправлять многие нарушения. Сначала это будет дорого и единично, но постепенно войдет в массовую практику и станет привычным.
Однако это не значит, что система здравоохранения мгновенно перестроится. Для внедрения таких подходов необходимы материальное обеспечение, обучение персонала и доступность геномного секвенирования не как исключительной меры, а как рутинной процедуры, отметил Демин.