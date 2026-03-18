Обнаружен подтип рака крови, чаще встречающийся у молодых

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Ученые нашли новый подтип рака крови, который чаще встречается у подростков и молодых взрослых. Об этом РИА Новости заявил руководитель исследования, глава отдела изучения прогрессирования рака Национального онкологического центра Японии Кэнъити Есида.

Речь идет о новом подтипе T-клеточного острого лимфобластного лейкоза – злокачественного заболевания крови. Оно развивается из незрелых иммунных клеток. Во время исследования более тысячи случаев T-клеточного острого лимфобластного лейкоза новый подтип заметили у 14 пациентов в возрасте от 7 до 35 лет. При этом средний возраст составил около 17 лет.

Есида рассказал, что этот вариант заболевания был отнесен к группе крайне высокого риска из-за неблагоприятных результатов лечения – было много случаев рецидивов и летальных исходов.

Анализ показал, что новый подтип может не обнаруживаться при обычных методах диагностики, так как он связан с редкой хромосомной перестройкой, при которой участок ДНК, регулирующий работу генов, перемещается и начинает активировать другие гены. Это провоцирует интенсивное размножение опухолевых клеток.

По словам ученого, выявление этого подтипа позволяет подобрать подходящее лечение, в том числе трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток. Это способно повысить вероятность выздоровления.

При этом для точного выявления такого варианта заболевания значение будут иметь современные методы генетического анализа, включая полногеномное секвенирование.

Исследователь уточнил, что причина появления нового подтипа у подростков и молодых взрослых пока неизвестна, однако ученые считают, что это является особенностью заболевания. Он выразил надежду, что полученные результаты могут помочь в разработке новых методов терапии.

