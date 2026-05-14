14 мая, 16:16

Альбом Тейлор Свифт и песню Бейонсе внесли в национальный реестр аудиозаписей США

Фото: ТАСС/AP/Jordan Strauss; ТАСС/Zuma/Dave Starbuck

Альбом "1989" американской певицы Тейлор Свифт, всемирно известный сингл Single Ladies исполнительницы Бейонсе и рождественская песня Feliz Navidad музыканта Хосе Фелисиано пополнили Национальный реестр аудиозаписей США. Об этом сообщается на сайте проекта.

Перечень формируется библиотекой конгресса США и включает в себя звуковые записи, имеющие культурное и историческое значение.

В соответствии с информацией на сайте реестра, в текущем году в список были также добавлены альбом американской рок-группы Weezer, сингл Go Rest High on That Mountain Винса Гилла, а также пластинки кантри-певицы Рибы Макинтайр и композитора Роберта Каскина Принса III – Rumor Has It и Doom.

Каждый год в реестр добавляются 25 записей, которые отбираются главным библиотекарем конгресса США.

В марте 2026 года состояние Свифт достигло 2 миллиардов долларов. Певица заняла 7-е место в ежегодном рейтинге миллиардеров.

Исполнительница стала миллиардером в 2023 году после тура Eras и стоимости ее музыкального каталога. Сейчас ее состояние включает около 1 миллиарда долларов от авторских отчислений и гастролей, музыкальный каталог, оцениваемый примерно в 900 миллионов, и около 100 миллионов долларов в недвижимости.

