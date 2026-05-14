14 мая, 17:00

На "Городской ферме" ВДНХ за 11 лет родились более 750 животных

Фото: пресс-служба ВДНХ

За 11 лет работы "Городской фермы" на ВДНХ на свет появились свыше 750 животных. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Основную массу новорожденных составляют цыплята, который вылупилось больше 340. На втором месте кролики – всего на свет родилось 165 крольчат. Также за эти годы на ферме появились на свет 67 ягнят, 62 гусенка холмогорской породы, 58 утят и 49 козлят. При этом специалисты подсчитали, что для комфортного содержания ферме нужно около 30 кур, 10 уток и не больше 7–10 гусей. Излишки передают в зоопарки и на экофермы.

Начало весны 2026 года выдалось особенно богатым на прибавление в козьем семействе. В апреле впервые с 2023-го родились два черно-белых козленка, очень похожих на своего отца – валлийского козла Викинга. Братьям едва исполнился месяц, но они уже взаимодействуют с посетителями и пробуют грызть морковку. А 25 апреля у англо-нубийской козы Бусинки, рожденной на ферме 4 года назад, появилась козочка бурого окраса.

Также в разные годы здесь появились теленок, осленок и детеныши альпак. С 2018-го у альпаки Доси родились сразу четверо: Пако, Черничка, Шоколадка и Ночка. Малыши весят около 4 килограммов, но быстро растут, начинают бегать и выглядывать из загона прямо к посетителям. Альпак можно гладить, фотографировать и даже кормить.

Еще один необычный вид – зебу, потомок индийского тура с характерным горбом на загривке. У самки по кличке Тигра с 2018 года родились три детеныша. За здоровьем всех малышей и их мам внимательно следят специалисты, контролируя вес, аппетит и настроение.

Ранее сообщалось, что на Большой пруд старой территории Московского зоопарка вернулись красные и розовые фламинго. Птицы провели зиму в теплом вольере и в начале мая впервые вышли на открытый воздух.

