14 мая, 15:38

Госдума увеличила вдвое лимит сверхурочной работы в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, увеличивающий лимит сверхурочных работ до 240 часов в год. Проект был внесен на рассмотрение нижней палатой парламента правительством РФ.

Соответствующие изменения предполагается внести в Трудовой кодекс России. Ранее в кодексе был закреплен лимит сверхурочной работы в размере 4 часов в течение двух дней подряд, но не более 120 часов в год.

Кроме того, подобные работы оплачиваются в полуторном размере за первые два часа в день, а затем в двойном размере за последующие. При суммированном учете рабочего времени сверхурочная работа, начиная со 121-го часа, будет обязательно оплачиваться не менее чем в двойном размере за каждый час.

Также закон вводит лимит такой работы в 120 часов в год для работников государственных и муниципальных учреждений, которые работают по внутреннему совместительству более чем на одну четвертую месячной нормы рабочего времени. Аналогичные условия касаются тех, чья работа связана со вредными условиями труда.

При этом привлечь пенсионеров, лиц предпенсионного возраста и сотрудников с вредными условиями труда к сверхурочным работам можно будет только с их письменного согласия и при условии, что это не навредит их здоровью.

Кроме того, привлекаемые к сверхурочной работе сверх 120 часов в год получают право потратить рабочий день в год для диспансеризации с сохранением зарплаты. Запрещается отзывать работника из отпуска с вредными или опасными условиями труда, кроме как для случаев предотвращения катастрофы, аварии на производстве или устранения последствий таких ЧП.

Также в числе поправок – отсутствие возможности предупреждать работника об увольнении в электронном виде.

Ранее в ГД внесли законопроект, предусматривающий введение ежегодной выплаты 13-й зарплаты ко Дню весны и труда, отмечающемуся 1 мая. По новым правилам, размер премии будет равен среднему заработку сотрудника. Более того, выплата должна производиться до 1 мая, чтобы сделать систему премирования предсказуемой.

