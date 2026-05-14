Песков заявил, что Путин встретится с Лантратовой, когда позволит время

Владимир Путин проведет встречу с новым уполномоченным по правам человека в РФ Яной Лантратовой, когда позволит график, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он также добавил, что, несмотря на смену омбудсмена в РФ, Россия и Украина продолжают работу по подготовке нового обмена пленными. В частности, идет согласование списков.

"Это самая сложная часть этой работы, она продолжается очень быстро", – отметил Песков.

На пленарном заседании нижней палаты парламента было принято решение назначить Лантратову на должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Она сменила на посту Татьяну Москалькову, чьи полномочия истекли в апреле.

По закону омбудсмен назначается большинством голосов от общего числа депутатов Госдумы. Кандидатов на должность могут предлагать президент, Совет Федерации, а также сами депутаты и фракции нижней палаты.

Лантратова работала в Госдуме с 2021 года, а также возглавляла комитет по развитию гражданского общества. До прихода в парламент она занималась правозащитной деятельностью, работала в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

