Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая, 15:41

Политика

Песков заявил, что Путин встретится с Лантратовой, когда позволит время

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин проведет встречу с новым уполномоченным по правам человека в РФ Яной Лантратовой, когда позволит график, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он также добавил, что, несмотря на смену омбудсмена в РФ, Россия и Украина продолжают работу по подготовке нового обмена пленными. В частности, идет согласование списков.

"Это самая сложная часть этой работы, она продолжается очень быстро", – отметил Песков.

На пленарном заседании нижней палаты парламента было принято решение назначить Лантратову на должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Она сменила на посту Татьяну Москалькову, чьи полномочия истекли в апреле.

По закону омбудсмен назначается большинством голосов от общего числа депутатов Госдумы. Кандидатов на должность могут предлагать президент, Совет Федерации, а также сами депутаты и фракции нижней палаты.

Лантратова работала в Госдуме с 2021 года, а также возглавляла комитет по развитию гражданского общества. До прихода в парламент она занималась правозащитной деятельностью, работала в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Читайте также


властьполитика

Главное

Как правильно подготовить животных к путешествию?

Перед отправлением необходимо поставить отметку о здоровье в паспорт питомца

Питомцу надо сдать анализы крови, а также посетить кардиолога

Читать
закрыть

Какие профессии ждут трудные времена?

Журналистика, филология и дизайн теряют позиции на рынке труда

Однако эксперты уверены: клеймить любую профессию "умирающей" нельзя

Читать
закрыть

Как добиться повышения коэффициента рождаемости в РФ?

Эксперты призывают повысить размеры пособий

Также женщине нужна защита на случай развода

Читать
закрыть

Зачем нужен электронный реестр для соцвыплат при покупке жилья?

Мера сделает программу прозрачной и честной

Цифровизация очереди ликвидирует коррупционные риски и злоупотребления на местах

Читать
закрыть

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика