Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая, 15:42

Политика

Песков назвал Евросоюз участником войны с Россией на стороне Украины

Фото: kremlin.ru

Евросоюз фактически является участником войны с Россией на стороне Украины, что исключает посредничество с его стороны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он также назвал Европу апологетом идеи нанесения "сокрушительного удара" России.

"Конечно, с таким подходом претендовать на посредничество вряд ли приходится", – отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, посредниками в российско-украинском конфликте выступают только США. Европейцы, в свою очередь, не желают действовать в таком формате.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио подтвердил готовность Вашингтона продолжать посредническую миссию по прекращению украинского конфликта. Он подчеркнул, что Вашингтон намерен содействовать доведению мирного процесса до логического завершения, и назвал США единственной страной в мире, способной выполнить такую роль.

При этом Песков говорил, что для финализации переговорного процесса по Украине предстоит проделать "большую домашнюю работу". Он отмечал, что у сторон уже есть "багаж наработок", который позволяет говорить о приближении завершения конфликта.

Читайте также


властьполитика

Главное

Как правильно подготовить животных к путешествию?

Перед отправлением необходимо поставить отметку о здоровье в паспорт питомца

Питомцу надо сдать анализы крови, а также посетить кардиолога

Читать
закрыть

Какие профессии ждут трудные времена?

Журналистика, филология и дизайн теряют позиции на рынке труда

Однако эксперты уверены: клеймить любую профессию "умирающей" нельзя

Читать
закрыть

Как добиться повышения коэффициента рождаемости в РФ?

Эксперты призывают повысить размеры пособий

Также женщине нужна защита на случай развода

Читать
закрыть

Зачем нужен электронный реестр для соцвыплат при покупке жилья?

Мера сделает программу прозрачной и честной

Цифровизация очереди ликвидирует коррупционные риски и злоупотребления на местах

Читать
закрыть

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика