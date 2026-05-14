14 мая, 16:45Политика
Офис компании – производителя дронов Skyeton уничтожен в Киеве
Фото: depositphotos/Afotoeu
В Киеве в результате взрывов был уничтожен офис украинской компании – производителя дронов Skyeton, сообщили на странице компании в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).
В Skyeton уточнили, что планируют перенести производство за границу.
Skyeton – украинская компания, основанная в 2006 году, которая производит беспилотные авиационные системы. Она, в частности, разрабатывает разведывательные дроны и легкие самолеты.
СМИ писали, что серия взрывов прогремела в Киеве в ночь на 14 мая. В столице Украины была объявлена воздушная тревога. Уточнялось, что режим воздушной тревоги распространился на 14 областей страны. Взрывы фиксировались в Черкассах и окрестностях Полтавы.