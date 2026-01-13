Форма поиска по сайту

03:12

Политика
РИА Новости: взрывы прогремели в Киеве и еще нескольких городах Украины

Взрывы прозвучали в Киеве и еще нескольких городах Украины – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Серия взрывов прогремела в Киеве и еще нескольких украинских городах в ночь на 13 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные издания.

Помимо Киева, взрывы также прозвучали в Павлограде, Одессе и Харькове. Местные власти пока никак не комментировали ситуацию.

На момент публикации воздушная тревога объявлена в украинской столице, а также в девяти областях страны.

Ранее российская армия атаковала военные аэродромы, а также предприятие по производству и месту хранения БПЛА дальнего действия на Украине. Удар был нанесен с помощью оперативно-тактической авиации, дронов, ракетных войск и артиллерии.

ВС РФ также поразили в Киеве предприятия, задействованные в сборке беспилотников. Помимо этого, были поражены объекты энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу ВПК противника.

Россия нанесла массированный удар по критически важным объектам Украины

