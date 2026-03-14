Собянин: учебный корпус МФЮА на Неглинной улице реконструируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице реконструируют учебный корпус Московского финансово-юридического университета на Неглинной улице, рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Мэр отметил, что проект даст новую жизнь зданию, которое было недостроено много лет назад. Оно станет современным образовательным пространством для студентов.

Согласно проекту, площадь постройки будет увеличена более чем в 2 раза. Кроме того, в здании будет четыре этажа и подземный уровень.

"В учебном корпусе можно будет получить высшее образование, пройти профподготовку и повышение квалификации по различным направлениям", – подчеркнул Собянин.

Речь идет, например, о финансовой безопасности и IT-аналитике, а также управлении данными в финансах и инновационными технологиями в финансах.

В обновленном корпусе будут находиться лаборатория кибербезопасности, аналитический центр данных и искусственного интеллекта, лаборатория финансовой безопасности и общежитие для студентов.

Градоначальник добавил, что работы планируют завершить в 2027 году.

Ранее Собянин рассказал, что к 1 сентября 2026 года завершится реконструкция школы № 1619 на улице Таллинской в районе Строгино. При этом в районе параллельно реконструируются еще три школы – № 705, 86 и 69 на улице Кулакова.

Мэр уточнил, что проблема реконструкции актуальна и для сотен других школ по всей Москве. В связи с этим, в текущем году около 100 образовательных учреждений уже находятся на этапе реконструкции.

