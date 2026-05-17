17 мая, 15:12

Общество

Учительница Путина Гуревич уверена, что лидеру РФ хватит сил пройти все испытания

Фото: РИА Новости/Александр Казаков

Владимиру Путину хватит сил пройти через все нынешние испытания благодаря его характеру. Об этом школьная учительница президента Вера Гуревич заявила автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

"Хватит, потому что у него характер путинский. Это от отца досталось, у отца был кремень-характер", – сказала она, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Гуревич согласилась с тем, что последние несколько лет стали самыми сложными для Путина как президента.

Говоря о детстве главы государства, учительница рассказала, что мать Путина поначалу не верила в прогноз о необычной судьбе сына. Однако сама Гуревич видела в своем ученике большой потенциал.

Она призналась, что не давала Путину после его работы в ГДР "хвастаться" знанием немецкого языка.

"Мы с ним беседовали. Он мне все время предлагал: "Будем говорить на немецком или на русском?" Я говорю: "А ты что мне готовишь, сюрприз или каузу какую-нибудь?". Он смеется", – поделилась воспоминаниями Гуревич, уточнив, что в тех разговорах она выражала уверенность в знаниях ученика.

Учительница поделилась, что российский президент пообещал навсегда остаться для нее Володькой Путиным. Она также добавила, что глава государства всегда принимал от нее в подарок заготовки, в том числе консервированные огурцы.

"Он их любил. Или из уважения, что это мой труд все-таки был какой-то, худо-бедно, как они мне доставались. Вырастить надо было эти огурцы, еще самой сделать. Во всяком случае, всегда брал с удовольствием", – сказала она.

Гуревич вспомнила и о том, как Путин подарил ей уральский самоцвет. Подарок он вручил ей из денег, которые заработал в студенческом отряде, осваивая профессию плотника.

В разговоре с Зарубиным учительница также рассказала, как 11 мая Путин заехал за ней на внедорожнике Aurus Komendant, чтобы отвезти на ужин в Кремле.

"Ну что вы, такой драгоценный посетитель, пассажир, сидит! Сам посадил. Я говорю: "Я сама, я сама". А он все пытается мне помочь войти в машину. Сам (сел. – Прим. ред.) за руль, шофер тут же пересел рядом. Сам за руль, только он (был за рулем. – Прим. ред.) – такой "товар" везет драгоценный", – поделилась преподаватель.

Как ранее отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Путин пригласил Гуревич посетить парад Победы в Москве, а затем погостить несколько дней. Она осталась в столице, и для нее была подготовлена специальная культурная программа.

