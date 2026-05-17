Пожар произошел в районе АЭС "Барака" в ОАЭ из-за атаки БПЛА

Пожар возник в районе АЭС "Барака" на западе Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в результате атаки БПЛА. Угрозы радиационной безопасности нет, сообщила пресс-служба центра по чрезвычайным ситуациям Абу-Даби.

"Власти Абу-Даби отреагировали на пожар, вспыхнувший в электрогенераторе за пределами внутреннего периметра атомной электростанции "Барака" в районе Аль-Дафра в результате удара беспилотника. О пострадавших не сообщается", – отмечается в сообщении.

Федеральное управление по ядерному регулированию (FANR) подтвердило, что возгорание не оказало влияния на безопасность электростанции. Все энергоблоки функционируют в обычном режиме.

Ранее вооруженные силы ОАЭ могли нанести удары по территории Ирана, в частности по нефтеперерабатывающему (НПЗ) заводу на острове Лаван. СМИ писали, что предполагаемая атака на иранский НПЗ не вызвала негативной реакции США, которые, напротив, втайне приветствовали присоединение ОАЭ к конфликту.

Эскалация на Ближнем Востоке произошла после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе. Также она закрыла Ормузский пролив для судов.

