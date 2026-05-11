11 мая, 11:29

Иран заявил о готовности обсуждать с США ядерный вопрос, когда придет время

Иран обязательно обсудит с США ядерный вопрос, когда придет время. Об этом на брифинге заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи.

По его словам, сейчас Тегеран сосредоточил внимание на прекращении боевых действий. Позже сторонами будут рассмотрены разные вопросы, связанные с обогащением урана и иранскими ядерными материалами.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Тегеран ударил по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил возможность заключения сделки с Ираном до 14–15 мая. В противном случае, по его словам, Вашингтону "придется снова начать их бомбить без пощады".

До этого Трамп заявил, что Тегеран якобы согласился прекратить обогащение урана для достижения сделки с Вашингтоном. Речь идет об уране, который оказался погребен под толщей грунта и бетона в результате серии ударов американской авиации по ключевым объектам ядерной программы Исламской Республики в 2025 году.

