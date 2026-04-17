17 апреля, 07:34

Трамп заявил, что Иран готов передать уран с атакованных в 2025 году объектов

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме заявил, что Иран пошел на беспрецедентные уступки и согласился передать Вашингтону обогащенный уран, оставшийся под завалами разрушенных предприятий.

"Они согласились передать нам ядерную пыль. Она находится глубоко под землей из-за атак, которые мы осуществили с применением бомбардировщиков B-2", – подчеркнул Трамп.

Как отметила газета The Washington Post, используемое американским лидером словосочетание "ядерная пыль" не является техническим термином. По данным источников издания, так президент описывает запасы обогащенного урана, которые, согласно отчетам МАГАТЭ, оказались погребены под толщей грунта и бетона в результате серии точных ударов американской авиации по ключевым объектам ядерной программы Исламской Республики в 2025 году.

Трамп также добавил, что США и Иран "о многом договорились" и скоро может произойти "что-то очень положительное". При этом он не привел никаких подробностей.

Ранее спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф заявил, что США до начала военной операции предлагали Ирану на переговорах отказаться от обогащения урана сроком на 10 лет. Кроме того, по его словам, Вашингтон предлагал Тегерану организовать поставки бесплатного ядерного топлива.

