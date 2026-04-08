Политолог Макаркин: перемирие вызовет разбор полетов в США и Иране

Президент США Дональд Трамп согласился на сделку о двустороннем прекращении огня с Ираном. Тегеран же взамен пообещал открыть Ормузский пролив для прохода судов. Приблизит ли этот шаг завершение ближневосточного конфликта, разбиралась Москва 24.

"Держим палец на курке"

Президент США Дональд Трамп сообщил в ночь на 8 апреля, что отложил удары по гражданской инфраструктуре Ирана на две недели, согласившись на временный режим двустороннего прекращения огня.





Дональд Трамп президент США Они просили меня воздержаться от отправки разрушительных сил в Иран, и при условии согласия Исламской Республики на полное, немедленное и безопасное открытие Ормузского пролива я согласен приостановить бомбардировки и нападения сроком на две недели.

Американский лидер добавил, что принял такое решение при посредничестве Пакистана. Также в качестве причины он указал то, что США якобы даже превзошли все военные цели и очень близки к заключению окончательного соглашения о долгосрочном мире.

Первый раунд переговоров, по информации издания Axios, пройдет в Исламабаде 10 апреля. Изначально Трамп говорил о плане урегулирования из 10 пунктов, однако позднее уточнил агентству France Presse, что речь идет о масштабной сделке из 15 пунктов, большинство из которых уже согласованы.

"Посмотрим, удастся ли довести дело до конца", – сказал американский лидер.

Правда, в разговоре с Sky News он предупредил, что в случае срыва сделки Вашингтон без труда вернется к силовому сценарию. В то же время, по его словам, переговоры находятся в продвинутой стадии.

При этом накануне сделки лидер США выступал с угрожающими заявлениями в адрес Тегерана: в частности, Трамп заявил 7 апреля, что американские вооруженные силы способны уничтожить Иран за одну ночь, которая якобы могла наступить уже на следующий день. Правда, в Белом доме ранее подчеркивали, что о применении ядерного оружия по Исламской Республике не идет.

В Тегеране подтвердили прекращение огня и согласились обеспечить безопасное судоходство в Ормузском проливе в течение двух недель. Однако глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что проход будет возможен через координацию с иранскими вооруженными силами и с учетом технических ограничений.

При этом Высший совет национальной безопасности Ирана назвал принятие Трампом плана Исламской Республики "победой над США". Также в заявлении сказано, что среди основных положений мирного плана – сохранение контроля Ирана над Ормузским проливом, вывод американских боевых сил из региона, отмена всех санкций и компенсация ущерба Тегерану, признание права Ирана на обогащение урана, а также прекращение действия всех резолюций Совбеза ООН и Совета управляющих МАГАТЭ.





из заявления Высшего совета национальной безопасности Ирана Мы держим палец на курке. Если противник совершит малейшую ошибку, мы ответим ему с полной силой.

Израиль, который участвовал в бомбардировках Ирана вместе со Штатами, также поддержал перемирие, сообщили в офисе премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Россия же поприветствовала решение участников конфликта прекратить вооруженную эскалацию. Это позволит продолжить диалог и отстаивать позиции за столом переговоров, а не через силовое противостояние, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В то же время зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил сомнение в том, что Вашингтон согласится на иранский мирный план.

"Очевидно, что нет. Это унизительно для него и будет означать реальную победу ИРИ (Исламской Республики Иран. – Прим. ред.). Тогда что? Снова боевые действия?" – написал он в своем телеграм-канале.

В то же время Медведев убежден, что в конфликте между США и Ираном прежде всего победил здравый смысл.

При этом на фоне новостей о перемирии цена газа на Лондонской бирже ICE упала на 18% при открытии торгов. Нефть также подешевела. По мнению экспертов, это связано со снижением "геополитической премии за риск".

"Перемирие может смениться новым"

Когда обе стороны называют себя победителями, это вполне естественно: так они работают на внутреннюю аудиторию, пояснил в разговоре с Москвой 24 первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. По его словам, и Трампу, и иранским властям нужно показать, что они выиграли, особенно в ситуации, когда перед соглашением они сильно завысили ставки.

"Трамп вообще пообещал чуть ли не уничтожить иранскую цивилизацию. В Америке даже заговорили, не будет ли это ядерным ударом. Иран, в свою очередь, заявлял, что, пока американские военные базы не покинут Ближний Восток, пока США не заплатит компенсацию и не согласится с тем, что Тегеран взимает плату за проход танкеров по Ормузскому проливу, он будет продолжать наносить удары по кораблям, связанным с США или Израилем, а также по американским объектам", – рассказал политолог.

По его мнению, для Трампа перемирие – возможность прекратить операцию, которая пошла не по плану. Американский лидер явно рассчитывал на более короткую войну и то, что после обезглавливания иранского руководства последуют быстрые уступки, однако этого не произошло.

"Но война затянулась и стала оборачиваться проблемами для Америки – подорожал бензин. А рост цен на топливо – важный внутриполитический фактор. Именно подорожание бензина при Джо Байдене стало одной из причин падения рейтинга демократов и прихода Трампа к власти в 2024 году", – пояснил эксперт.

По мнению Макаркина, дальнейший рост цен угрожал Трампу и Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре 2026 года, и для выхода из этой ситуации он пошел на перемирие.



"В Иране все еще интереснее. Просчитывая все заранее, они понимали, что экономика не выдерживает такого военного противостояния. Внутри страны возникла серьезная дискуссия между Корпусом стражей исламской революции, готовым продолжать наносить ущерб США и их союзникам, и реформистами (к которым относится президент Масуд Пезешкиан), которые считали, что не стоит доводить дело до разгрома иранской экономики", – рассказал Макаркин, добавив, что последние в итоге взяли верх.

Дальше стороны попробуют определить параметры постоянного соглашения, но сделать это, по прогнозам политолога, крайне сложно.





Алексей Макаркин вице-президент Центра политических технологий Иран будет требовать материальной и моральной компенсации, а Трамп платить ее не хочет и не будет. Поэтому не исключено, что нынешнее неустойчивое положение, при котором корабли проходят через Ормузский пролив, но Америка не бьет по Ирану, сохранится: двухнедельное перемирие может смениться новым двухнедельным.

При этом внутри каждой из стран начнется свой разбор полетов. В Америке будут выяснять, кто виноват и кто недооценил Иран, а в Тегеране могут потребовать показать публике нового Верховного лидера страны Моджтабу Хаменеи. Ранее тот же Трамп заявлял, что Моджтаба Хаменеи или мертв, или сильно ранен в результате бомбардировок. Также СМИ публиковали информацию, что он якобы находится в коме.

В то же время экономист, политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак отметил в беседе с Москвой 24, что с объявлением двухнедельной паузы сложно рассчитывать на полное прекращение огня на Ближнем Востоке. При этом ультиматумы США иранцы не признали и не выполнили.

"По сути, это поражение, которое Трамп пытается выдать за что-то иное. Перемирие нужно ему, чтобы "выползать" из этого конфликта. У него намечаются серьезные проблемы, которые могут устроить демократы. Формально осуждая его, они на самом деле потирают руки и с удовольствием воспользовались бы плодами его действий, пытаясь отправить "недееспособного президента" в отставку", – сказал эксперт.

По его словам, если бы Иран удалось сломить и установить там "американскую" власть, США получили бы контроль в том числе над одними из самых больших в мире запасов нефти.





Александр Дудчак экономист, политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Это был бы также удар по российским проектам, которые развивались совместно с иранскими партнерами, в первую очередь по транспортному коридору "Север – Юг" через Каспийское море на Индийский океан, который используется для поставок товаров и энергоресурсов.

Кроме того, Россия всегда ощущала поддержку со стороны Тегерана. Потеря суверенного партнера, который ведет эффективное и взаимовыгодное сотрудничество, стала бы мощным ударом по безопасности РФ, заключил Дудчак.

