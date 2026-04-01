Эксперт Муртазин: угрозы Ирана ударить по Apple и Microsoft не отразятся на экономике РФ

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) объявил американские технологические корпорации "законными целями" для атаки и пригрозил ударами по их объектам на Ближнем Востоке. Как это может повлиять на российскую и мировую экономику, разбиралась Москва 24.

Список целей

Корпус стражей Исламской революции заявил о решении наносить удары по ряду американских и связанных с США компаний, обвинив их в участии в "террористических операциях" против Ирана. В частности, по их мнению, бизнес в сфере информационно-коммуникационных технологий и искусственного интеллекта задействован в планировании и наведении ударов по территории страны.





Эскалация началась после того, как США и Израиль в конце февраля 2026 года приступили к военной операции против Ирана. В результате ударов погибли верховный лидер Али Хаменеи и часть высшего военного руководства. С тех пор Иран регулярно наносит ответные удары по израильской территории и американским военным объектам в регионе.

В итоге КСИР объявил "законными целями" сразу 18 корпораций: Cisco, HP, Intel, Oracle, Microsoft, Apple, Google, Meta (признана экстремистской и запрещена на территории РФ), IBM, Dell, Nvidia, разработчик аналитического ПО Palantir, финансовая группа JPMorgan, промышленные и аэрокосмические компании GE и Boeing, а также Tesla, эмиратская AI-группа G42 и компания Spire Solution. Иранские военные призвали сотрудников этих корпораций покинуть рабочие места, а жителей районов рядом с ними – отойти на расстояние не менее километра от объектов.



из сообщения КСИР Этим компаниям с 20:00среды, 1 апреля, по тегеранскому времени стоит ожидать уничтожения связанных с ними подразделений в ответ на каждое убийство в Иране.

Это не первые угрозы такого рода. Ранее, по сообщениям Al Jazeera, штаб военного командования республики "Хатам аль-Анбия" уже предупреждал о возможном нанесении ударов по связанным с США и Израилем "экономическим центрам" и банкам на Ближнем Востоке.

Кроме того, командующий Воздушно-космическими силами КСИР генерал Маджид Мусави 31 марта сообщал, что Иран нанес удары по местам размещения американских пилотов и летного состава в Саудовской Аравии с поражением скопления из 200 человек.

Также глава МИД Ирана Аббас Арагчи пообещал в соцсети X 31 марта, что военные накажут Израиль за удары по фармацевтическим предприятиям страны. По заявлениям Тегерана, с начала вооруженного конфликта в республике серьезные повреждения получили 24 действующих объекта в сфере фармацевтики, производства медицинского оборудования и цепочек поставок для них.

В то же время ранее президент США Дональд Трамп заявил, что операция против Ирана подходит к концу, так как "дела идут отлично". В частности, по его словам, новый верховный лидер страны аятолла Моджтаба Хаменеи либо погиб, либо тяжело ранен в результате авиаударов.

При этом в ночь на 2 апреля по московскому времени американский лидер собирается сделать некое заявление по поводу конфликта.

Блеф или реальность?

На сегодняшний день возможные удары – скорее вопрос увеличения затрат для конкретных компаний, а не катастрофических последствий. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделился ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

"Инфраструктура этих корпораций настолько задублирована, что это незначительно повлияет на страны Залива. Данные хранятся многократно, и критичной потери информации не произойдет", – рассказал специалист.

По его мнению, основные последствия – экономический ущерб для американских компаний и, возможно, снижение скорости доступа к сервисам для стран Ближнего Востока. Прямого глобального влияния он призвал не ждать.

На России возможные удары Ирана по американским компаниям тоже не отразятся, отметил Муртазин.





Эльдар Муртазин ведущий аналитик Mobile Research Group Наша страна находится в другом регионе и использует сервера не те, которые находятся на территории Залива, а те, что в Европе и Азии. Поэтому никаких проблем с доступом не возникает. Российский сегмент остается в стороне от этого конфликта.

Что касается доступа к услугам этих компаний в России, изменений, по мнению эксперта, также не последует.

При этом первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин в беседе с Москвой 24 счел заявления Ирана угрозами, которые вряд ли будут подкреплены реальным ущербом.

"Страна резко повышает ставки, рассчитывая сделать эту войну для американцев неприемлемой, чтобы против нее восстало американское общество, а также союзники и партнеры США на Ближнем Востоке. Все, что сейчас исходит от Ирана, направлено именно на это, потому что военные потенциалы сторон не сопоставимы по масштабу. Иран здесь заведомо проигрывает", – пояснил он.

По словам политолога, значительная часть военного потенциала Ирана уже может быть уничтожена. В такой ситуации Тегерану остается только заставить американцев уйти, апеллируя к общественному мнению и бизнесу.

"Поэтому в числе целей фигурируют и объекты арабских стран – партнеров США, и американские университеты на Ближнем Востоке, и теперь американские корпорации", – сказал эксперт.

Он уточнил, что сейчас внутренняя ситуация в Иране крайне неопределенна, так как ранее были убиты многие высокопоставленные чиновники и военные страны.





Алексей Макаркин первый вице-президент Центра политических технологий Кто сейчас реально командует? Каково соотношение сил между КСИР и гражданским руководством? От кого именно исходят все угрозы в Иране, насколько реализуемы такие удары? Ключевой вопрос – кто конкретно делает эти заявления и насколько эти люди реально уполномочены?

Кроме того, многие иранские офицеры могут наносить удары исходя из приказов, поступивших заранее от уже убитых командиров.

"Поэтому неясно, стоит ли за этими заявлениями реальная военная сила или это попытка взять на испуг западный и арабский мир, принудить его к отступлению. Кто реально определяет цели – одни и те же люди или разные, – пока ответа нет. Руководство страны фактически находится в подполье", – уточнил Макаркин.

Прогнозировать итоги сложившейся ситуации политолог пока не стал. При этом прервать работу больших корпораций Иран, вероятно, не способен – нет таких возможностей, особенно с учетом уничтоженной части военного потенциала, заключил эксперт.

