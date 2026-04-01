Трамп выступит с обращением по поводу военной операции против Ирана 1 апреля

Президент США Дональд Трамп анонсировал обращение по поводу военной операции против Ирана в среду, 1 апреля. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на публикацию в соцсети X пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.

Выступление предварительно назначено на 21:00 по времени США (04:00 2 апреля по московскому. – Прим. ред.).

Ранее Трамп заявил, что, по его мнению, военная операция против Ирана подходит к концу. Он указал на срок в 2–3 недели.

Вместе с тем американский лидер заявил, что Вашингтон не намерен участвовать в нормализации судоходства в Ормузском проливе. Штаты не имеют к Ормузскому проливу никакого отношения, у страны "нет причин заниматься этим", пояснил он.

