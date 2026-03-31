31 марта, 21:19

В МИД Ирана заявили, что не отправляли США ответ на план по завершению конфликта

Иран пока не направлял США официальный ответ на план по урегулированию конфликта из 15 пунктов и не выдвигал условий. Об этом заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи в беседе с телеканалом Al Jazeera.

По его словам, Тегеран не приемлет прекращения огня, а требует полную остановку войн во всем регионе. Министр указал, что условия Ирана известны. Они включают предоставление гарантий, что атака не повторится, и выплату компенсаций.

Вместе с тем глава МИД рассказал, что обменивается сообщениями со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом. Однако Арагчи не стал называть это переговорами.

"Это не переговоры, это лишь обмен сообщениями напрямую или через наших друзей в регионе", – сказал он.

Глава ведомства также обратил внимание на то, что Иран принял все необходимые меры для безопасного прохода судов дружественных государств через Ормузский пролив, который закрыт только для врагов.

Израиль и США начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Исламская Республика нанесла удары по еврейскому государству и американским базам, которые находятся в странах Персидского залива.

В марте США передали Ирану план из 15 пунктов по завершению конфликта. Американский президент Дональд Трамп рассказал, что Тегеран якобы согласился с большей частью плана по урегулированию конфликта.

Трамп заявил, что готов окончить операцию против Ирана

Читайте также


Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

