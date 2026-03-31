В МИД Ирана заявили, что не отправляли США ответ на план по завершению конфликта

Иран пока не направлял США официальный ответ на план по урегулированию конфликта из 15 пунктов и не выдвигал условий. Об этом заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи в беседе с телеканалом Al Jazeera.

По его словам, Тегеран не приемлет прекращения огня, а требует полную остановку войн во всем регионе. Министр указал, что условия Ирана известны. Они включают предоставление гарантий, что атака не повторится, и выплату компенсаций.

Вместе с тем глава МИД рассказал, что обменивается сообщениями со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом. Однако Арагчи не стал называть это переговорами.

"Это не переговоры, это лишь обмен сообщениями напрямую или через наших друзей в регионе", – сказал он.

Глава ведомства также обратил внимание на то, что Иран принял все необходимые меры для безопасного прохода судов дружественных государств через Ормузский пролив, который закрыт только для врагов.

Израиль и США начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Исламская Республика нанесла удары по еврейскому государству и американским базам, которые находятся в странах Персидского залива.

В марте США передали Ирану план из 15 пунктов по завершению конфликта. Американский президент Дональд Трамп рассказал, что Тегеран якобы согласился с большей частью плана по урегулированию конфликта.

