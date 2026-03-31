31 марта, 19:37

Политика

Китай и Пакистан представили план для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке

Фото: AP Photo/Hassan Ammar

Китай и Пакистан выступили с совместной инициативой из пяти пунктов, призванной восстановить мир и стабильность в регионе Персидского залива и на Ближнем Востоке. Текст документа по итогам встречи глав МИД двух стран опубликовало Центральное телевидение КНР.

В совместном заявлении подчеркивается необходимость немедленно прекратить огонь и боевые действия, а также предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта. Стороны отметили, что единственным эффективным способом урегулирования остаются диалог и дипломатия.

Инициатива была принята 31 марта после переговоров министра иностранных дел Китая Ван И и заместителя премьер-министра, главы МИД Пакистана Исхака Дара. Они подчеркнули важность уважения суверенитета и территориальной целостности Ирана и стран Персидского залива, а также призвали отказаться от применения силы на период мирных переговоров.

Отдельное внимание в документе уделено защите гражданской инфраструктуры. Обе страны призвали прекратить атаки на мирное население, а также обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи в пострадавшие районы.

Кроме того, стороны выделили вопрос безопасности судоходства, призвав обеспечить защиту гражданских и коммерческих судов в Ормузском проливе и прилегающих водах для скорейшего восстановления нормальной навигации.

Последним пунктом инициативы стало требование соблюдать положения Устава ООН и опираться на него при выработке всеобъемлющего мирного соглашения.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля. В ответ на это Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в регионе. В ходе эскалации был закрыт Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти.

Глава пакистанского МИД Исхак Дар ранее сообщил, что переговоры США и Ирана по урегулированию конфликта могут состояться в Исламабаде в ближайшие дни. Он отметил, что для Пакистана "будет честью" принять содержательные переговоры между двумя сторонами, а также содействовать их проведению для всестороннего и прочного урегулирования конфликта.

