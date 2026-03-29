Новости

Новости

29 марта, 20:41

Политика

Переговоры США и Ирана могут состояться в Исламабаде в ближайшие дни

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Переговоры США и Ирана по урегулированию конфликта могут состояться в столице Пакистана Исламабаде в ближайшие дни, сообщил глава пакистанского МИД Исхак Дар.

Он отметил, что для Пакистана "будет честью" принять содержательные переговоры между двумя сторонами, а также содействовать их проведению для всестороннего и прочного урегулирования конфликта.

"Пакистан очень рад, что и Иран, и США выразили доверие Пакистану в вопросе содействия переговорам", – подчеркнул Дар.

Он также добавил, что пути решения конфликта обсудили главы МИД Турции, Египта, Саудовской Аравии и Пакистана. По словам Дара, стороны согласились с тем, что "эта война не выгодна никому" и приведет только к разрушениям и жертвам.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после того, как США и Израиль нанесли удары по объектам на территории Ирана в конце февраля. В ответ Тегеран запустил ракеты по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В результате эскалации был закрыт Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти.

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
