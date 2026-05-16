16 мая, 15:43

Происшествия

ВСУ атаковали дроном территорию ЗАЭС

Фото: 123RF.com/tsuneo

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались ударить дроном по территории Запорожской АЭС. Беспилотник упал возле энергоблоков, сообщается в канале ЗАЭС в MAX.

Отмечается, что при падении дрон не сдетонировал. В результате ЧП никто не пострадал, станция работает в штатном режиме.

"На месте работают специалисты, проводится обследование территории и оценка обстоятельств инцидента. <...> Все технологические процессы протекают нормально, параметры безопасности находятся под строгим контролем", – говорится в сообщении.

В пресс-службе станции подчеркнули, что произошедшее – проявление ядерного терроризма и безответственного безумия.

Ранее ВСУ совершили атаку с помощью БПЛА на лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС. Уточнялось, что атака Киева представляет угрозу не только ядерной безопасности, но и системе контроля радиационной обстановки.

До этого вражеский дрон ударил по территории транспортного цеха станции. В результате погиб один человек. ЗАЭС заверила, что окажет необходимую помощь и поддержку семье погибшего.

