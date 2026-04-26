Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
26 апреля, 20:30

Происшествия

Кратковременная потеря энергоснабжения произошла на Запорожской АЭС

Фото: РИА Новости

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) произошла кратковременная потеря внешнего электроснабжения, сообщила ТАСС директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

По ее словам, в период отсутствия подачи электроэнергии собственные нужды АЭС около часа обеспечивались за счет резервных дизель-генераторов, которые были включены в штатном режиме.

Яшина отметила, что персонал станции действовал оперативно и профессионально.

"Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано", – заявила она.

В короткие сроки штатная система электроснабжения станции была восстановлена, после чего все дизель-генераторы перевели в режим дежурства, добавила Яшина.

Ранее сообщалось, что 16 апреля на ЗАЭС произошел инцидент с потерей внешнего энергоснабжения – 14-й по счету с начала украинского конфликта. Подача электричества была прервана вечером и полностью восстановлена спустя 40 минут.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика