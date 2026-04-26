26 апреля, 20:30
Кратковременная потеря энергоснабжения произошла на Запорожской АЭС
На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) произошла кратковременная потеря внешнего электроснабжения, сообщила ТАСС директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
По ее словам, в период отсутствия подачи электроэнергии собственные нужды АЭС около часа обеспечивались за счет резервных дизель-генераторов, которые были включены в штатном режиме.
Яшина отметила, что персонал станции действовал оперативно и профессионально.
"Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано", – заявила она.
В короткие сроки штатная система электроснабжения станции была восстановлена, после чего все дизель-генераторы перевели в режим дежурства, добавила Яшина.
Ранее сообщалось, что 16 апреля на ЗАЭС произошел инцидент с потерей внешнего энергоснабжения – 14-й по счету с начала украинского конфликта. Подача электричества была прервана вечером и полностью восстановлена спустя 40 минут.