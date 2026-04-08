В ГД внесен законопроект о штрафах до 1 млн руб за повреждение электросетей

Группа сенаторов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий введение в России штрафов до 1 миллиона рублей за повреждение электросетей, которое привело к полному или частичному ограничению подачи электроэнергии потребителям на срок более трех суток. Текст документа размещен в электронной думской базе.

Поправки предлагается внести в статью 9.7 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Как поясняется в сопроводительных материалах, проектируемая статья дополняется нормой, согласно которой повреждение электросетей с последующим ограничением энергоснабжения потребителей более чем на трое суток влечет следующие наказания:



для граждан – штраф от 50 до 100 тысяч рублей;

для должностных лиц – штраф от 300 до 400 тысяч рублей либо дисквалификация на срок от двух до трех лет;

для предпринимателей без образования юрлица – штраф от 350 до 450 тысяч рублей или административное приостановление деятельности до 90 суток;

для юридических лиц – штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей либо приостановление деятельности до 90 суток.

Также законопроектом предлагается ввести еще одну норму о наказании за повреждение электросетей, повлекшее ограничение энергоснабжения:



для граждан – штраф от 30 до 50 тысяч рублей или дисквалификация на срок от одного года до двух лет;

для индивидуальных предпринимателей – штраф от 250 до 350 тысяч рублей либо приостановление деятельности до 90 суток;

для юрлиц – штраф от 300 до 500 тысяч рублей либо приостановление деятельности до 90 суток.



Вместе с тем парламентарии предлагают увеличить действующие штрафы за нарушение запретов или порядка работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, а также за повреждение таких объектов.

Для сетей напряжением ниже 1 000 вольт штрафы предлагается повысить: для граждан – с 1,5 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц – с 3 до 15 тысяч рублей, для юрлиц – с 30 до 200 тысяч рублей.

Для сетей выше 1 000 вольт: для граждан – с 4 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц – с 3 до 200 тысяч рублей, для юрлиц – от 40 до 300 тысяч рублей.

Авторы законопроекта отмечают, что действующие статьи КоАП в этой сфере не обновлялись с 2007 года и практически утратили превентивное значение. Например, за 2024 год и девять месяцев 2025 года по всей стране было вынесено всего 26 постановлений на общую сумму штрафов 222,6 тысячи рублей.

При этом только в группе компаний "Россети" ущерб от хищений и повреждений сетевого оборудования за три года превысил 936 миллионов рублей, а затраты на восстановление составили 982 миллиона рублей.

По их мнению, предлагаемые изменения позволят сократить ущерб сетевых компаний от неучтенного потребления электроэнергии и положительно повлияют на динамику тарифов на электроэнергию и услуги по ее передаче для конечных потребителей.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в 2025-м электроэнергией и дополнительной мощностью в Москве было обеспечено свыше 11 тысяч объектов. Среди них – Национальный космический центр имени В. В. Терешковой и Московская судостроительная верфь.