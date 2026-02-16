Свыше 3,7 тыс столичных электроподстанций отремонтируют в 2026 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В текущем году специалисты обновят свыше 3 700 трансформаторных и распределительных подстанций в Москве в рамках мероприятий по повышению эффективности передачи и распределения электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Петра Бирюкова.

"Это позволит повысить надежность электроснабжения городских предприятий, социально значимых объектов и жилых районов", – сказал он.

Специалисты, в частности, проводят текущий ремонт и капремонт силовых трансформаторов, заземляющих устройств и электрооборудования. Они меняют изоляторы, средства релейной защиты и автоматики, а также контролируют и приводят в порядок изоляцию и контактные соединения, красят металлоконструкции.

Работы проводятся каждый год с апреля по декабрь, с учетом праздников и дней с пиковой нагрузкой. При этом проверки технического состояния оборудования проводятся регулярно – бесперебойная работа энергетического блока Москвы находится на особом контроле.

В 2026 году также планируется отремонтировать свыше 220 вентиляционных шахт коллекторов. Они необходимы для бесперебойного функционирования подземных инженерных сооружений. Обновляют вентиляционные шахты в столице с 2011 года. Именно тогда стартовали крупные программы по благоустройству общественных пространств и улиц города.

