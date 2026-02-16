В Италии мощный ветер разрушил Арку влюбленных перед Днем святого Валентина

Фото: Getty Images via NurPhoto/Paolo Manzo

Популярная итальянская достопримечательность Арка влюбленных, расположенная на морском побережье у городка Мелендуньо в области Апулия, обрушилась из-за непогоды. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу местных властей.

Природная скала, формировавшая арочный свод, рухнула в ночь на 14 февраля из-за сильного ветра и мощного прилива.

"Обрушение Арки влюбленных <...> является следствием изменения климата, которое подвергает нашу территорию тяжелому испытанию и привлекает внимание к хрупкости и постоянной эволюции наших побережий", – отметили представители властей.

При этом первые публикации осыпающегося в воду утеса появились на портале Melendugno.net. В комментариях в соцсетях местные жители сочли потерю этого культурного объекта самым ужасным подарком на День святого Валентина.

Известно, что Арка влюбленных много лет появлялась на обложках журналов и туристических сайтах в качестве символа Адриатического побережья. Мэр Мелендуньо Маурицио Чистернино назвал исчезновение этой достопримечательности ударом в самое сердце.

Ранее непогода накрыла и Францию, из-за чего более 40 тысяч человек остались без электричества. Продолжающиеся отключения связаны с крайне сложными условиями для проведения ремонтных работ. В частности, мероприятиям мешают наводнения, дожди, сильный ветер и снег.

Известно, что красный уровень погодной опасности сохраняется в департаментах Жиронда, Ло и Гаронна на юго-западе страны. В свою очередь, оранжевый уровень действует в 22 департаментах. Кроме того, в некоторых районах была принята превентивная эвакуация.

