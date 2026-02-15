BFMTV: более 40 тысяч человек остались без электричества во Франции из-за непогоды

15 февраля, 23:01Происшествия
Фото: AP Photo/Jean-Francois Badias
Более 40 тысяч человек во Франции остались без электричества из-за разбушевавшейся стихии, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на оператора энергосетей Enedis.
Согласно данным компании, на вечер 15 февраля электроснабжение восстановлено для 95% клиентов, но без света все еще остаются около 45 тысяч человек.
Как пояснили в пресс-службе оператора, продолжающиеся отключения связаны с крайне сложными условиями для проведения ремонтных работ. В частности, мероприятиям мешают наводнения, дожди, сильный ветер и снег.
На данный момент известно, что красный уровень погодной опасности сохраняется в департаментах Жиронда, Ло и Гаронна на юго-западе страны. В свою очередь оранжевый уровень действует в 22 департаментах. Кроме того, в некоторых районах была предпринята превентивная эвакуация.
Шторм Нильс обрушился на юго-запад Франции в ночь на четверг, 12 февраля. Он принес ливни и порывистый ветер, скорость которого достигала 150 километров в час.
Из-за непогоды в нескольких департаментах был введен наивысший уровень опасности, сотни тысяч домов остались без электричества. В некоторых регионах нарушилось железнодорожное сообщение. В результате погибли два человека.
Ранее интенсивные и продолжительные ливни вызвали наводнения в Мозамбике. В результате погибли 122 человека, более 720 тысяч получили травмы. Информация о пострадавших россиянах не поступала.
Кроме того, стихия привела к разрушению более 5 тысяч жилых домов, также были повреждены важнейшие объекты инфраструктуры и ключевые транспортные коридоры.
Более 30 городов пострадало от урагана "Нильс" во Франции