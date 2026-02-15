Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 февраля, 23:01

Происшествия
Главная / Новости /

BFMTV: более 40 тысяч человек остались без электричества во Франции из-за непогоды

Более 40 тысяч человек остались без электричества во Франции из-за непогоды – СМИ

Фото: AP Photo/Jean-Francois Badias

Более 40 тысяч человек во Франции остались без электричества из-за разбушевавшейся стихии, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на оператора энергосетей Enedis.

Согласно данным компании, на вечер 15 февраля электроснабжение восстановлено для 95% клиентов, но без света все еще остаются около 45 тысяч человек.

Как пояснили в пресс-службе оператора, продолжающиеся отключения связаны с крайне сложными условиями для проведения ремонтных работ. В частности, мероприятиям мешают наводнения, дожди, сильный ветер и снег.

На данный момент известно, что красный уровень погодной опасности сохраняется в департаментах Жиронда, Ло и Гаронна на юго-западе страны. В свою очередь оранжевый уровень действует в 22 департаментах. Кроме того, в некоторых районах была предпринята превентивная эвакуация.

Шторм Нильс обрушился на юго-запад Франции в ночь на четверг, 12 февраля. Он принес ливни и порывистый ветер, скорость которого достигала 150 километров в час.

Из-за непогоды в нескольких департаментах был введен наивысший уровень опасности, сотни тысяч домов остались без электричества. В некоторых регионах нарушилось железнодорожное сообщение. В результате погибли два человека.

Ранее интенсивные и продолжительные ливни вызвали наводнения в Мозамбике. В результате погибли 122 человека, более 720 тысяч получили травмы. Информация о пострадавших россиянах не поступала.

Кроме того, стихия привела к разрушению более 5 тысяч жилых домов, также были повреждены важнейшие объекты инфраструктуры и ключевые транспортные коридоры.

Более 30 городов пострадало от урагана "Нильс" во Франции

Читайте также


происшествияпогодаза рубежом

Главное

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика