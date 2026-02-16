Форма поиска по сайту

16 февраля, 13:17

Происшествия

Пансионат в ТиНАО, где выявили случаи пневмонии, работал без лицензии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Частный пансионат для пожилых людей "Дом Пенино" в ТиНАО, где выявили случаи пневмонии у постояльцев, работал без лицензии на медицинскую деятельность. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

При проверке эксперты обнаружили нарушения санитарных норм, в том числе отсутствие документации на пищевую продукцию, поступавшую в учреждение, а также медицинских книжек и сведений о вакцинации у сотрудников. Кроме того, помещение пищеблока имело поврежденное покрытие.

В совокупности специалисты изъяли из оборота 582,4 килограмма обезличенной, опасной пищевой продукции. Также уточняется, что лица с положительными анализами были госпитализированы, а для временного размещения 16 других постояльцев создан оперативный штаб. Материалы проверки направлены в суд.

"В ходе эпидемиологического расследования отобраны пробы воздуха, смывы с объектов внешней среды и биологический материал от контактного персонала и постояльцев", – добавили в ведомстве.

О госпитализации граждан с предварительным диагнозом "внебольничная пневмония" стало известно 8 февраля. Роспотребнадзор и департамент здравоохранения Москвы начали эпидемиологическое расследование.

Ранее в пансионате села Красная Пахра после выявления случая кишечной инфекции были госпитализированы 10 человек. Это учреждение в настоящее время находится на карантине. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

