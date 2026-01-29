Сотрудники интерната в Прокопьевске рассказали о жестоком обращении с постояльцами

Фото: телеграм-канал SHOT

В интернате в Прокопьевске в Кемеровской области, где в январе 2026 года умерли 9 постояльцев, наблюдались систематические нарушения. Об этом сотрудники учреждения рассказали в беседе с телеграм-каналом SHOT.

По словам одной из работниц, пациентов одевали в чистую одежду только во время проверок, а в остальное – с ними жестко обращались. Тогда же в интернате появлялись свежие продукты и чистое белье, после чего все возвращалось к прежнему состоянию. Она отметила, что больных пневмонией скрывали и не отправляли в инфекционное отделение, несмотря на тяжелое состояние. При этом в помещениях было холодно, окна промерзали, а персонала не хватало, потому 200 пациентов приходилось обслуживать всего одной медсестре, часто работавшей с минимальным количеством выходных или без них.

Другая сотрудница добавила, что в учреждение привозят людей с тяжелыми психическими и инфекционными заболеваниями, в том числе ВИЧ и туберкулезом. Медсестрам данную информацию не сообщают.

Как уточнил телеграм-канал, в 2022 году в интернате избили подростка и посадили его на цепь за воровство. Видеоролик с фактами насилия публиковал местный юрист, но администрация дома-интерната подала на него в суд и выиграла дело. Факты побоев фиксировались и после этого случая.

Жалобы сотрудников в 2023 году также не дали результата, а ситуация ухудшилась при действующем главвраче Елене Морозовой. Та, по словам работников, якобы брала на работу людей без должной проверки и могла уволить по формальным поводам.

О смерти постояльцев учреждения стало известно 29 января. Причиной гибели 7 человек стали декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма, тромбозами. Информация о еще 2 людях уточняется.

По словам очевидцев, к пациентам относились по-хамски и практически не ухаживали, персонал нередко использовал обсценную лексику. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей". Позднее СК переквалифицировал дело и теперь оно расследуется по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".