Минздрав РФ утвердил девять схем лечения COVID-19 в домашних условиях

Фото: depositphotos/IgorVetushko

Минздрав России утвердил девять схем лечения COVID-19 в амбулаторных условиях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

В частности, пациентам с легкой и среднетяжелой формами заболевания, а также с высоким риском его усугубления, рекомендуется принимать противовирусные препараты прямого действия в первые 7 дней болезни или при положительном результате теста на РНК SARS-CoV-2.

В целом схемы лечения включают разные комбинации противовирусных средств и препаратов для облегчения симптомов. В ведомстве подчеркнули, что ее выбор определяется врачом в зависимости от состояния пациента.

Ранее столичное управление Роспотребнадзора заявило о небольшом росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве. В период с 26 января по 1 февраля показатели соответствовали сезонным нормам, а эпидемические пороги не были превышены.

Тем не менее эпидемиологи напомнили о необходимости соблюдать гигиену и поддерживать иммунитет. При этом при первых симптомах респираторного заболевания следует немедленно обратиться к врачу.