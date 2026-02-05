Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 февраля, 13:32

Общество

Минздрав РФ утвердил девять схем лечения COVID-19 в домашних условиях

Фото: depositphotos/IgorVetushko

Минздрав России утвердил девять схем лечения COVID-19 в амбулаторных условиях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

В частности, пациентам с легкой и среднетяжелой формами заболевания, а также с высоким риском его усугубления, рекомендуется принимать противовирусные препараты прямого действия в первые 7 дней болезни или при положительном результате теста на РНК SARS-CoV-2.

В целом схемы лечения включают разные комбинации противовирусных средств и препаратов для облегчения симптомов. В ведомстве подчеркнули, что ее выбор определяется врачом в зависимости от состояния пациента.

Ранее столичное управление Роспотребнадзора заявило о небольшом росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве. В период с 26 января по 1 февраля показатели соответствовали сезонным нормам, а эпидемические пороги не были превышены.

Тем не менее эпидемиологи напомнили о необходимости соблюдать гигиену и поддерживать иммунитет. При этом при первых симптомах респираторного заболевания следует немедленно обратиться к врачу.

Специалисты Сеченовского университета нашли способ вернуть обоняние после коронавируса

Читайте также


Сюжет: Коронавирус
общество

Главное

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика