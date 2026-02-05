Иран задержал два нефтяных танкера в Персидском заливе

Фото: Фото: ТАСС/SOPA Images/Sipa/Denis Thaust

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали в Персидском заливе два судна по подозрению в незаконной перевозке топлива. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на военных.

По данным КСИР, при досмотре кораблей было обнаружено более 1 миллиона литров контрабандного топлива. На борту находились 15 иностранных членов экипажа, которых передали судебным органам для дальнейшего разбирательства и возбуждения уголовного дела.

Как заявили военные, оба судна входили в разветвленную сеть, занимавшуюся контрабандой топлива на протяжении последних месяцев. Перед задержанием за ними велось наблюдение, после чего военные провели операцию по захвату.

Ранее советник верховного лидера Ирана Али Шамхани заявил, что Тегеран готов к проведению переговоров с США. Однако диалог должен строиться на том, что будут избегаться нелогичные и необоснованные требования.

СМИ писали, что Иран и США уже ведут консультации по выбору окончательного места для прямых переговоров. По данным журналистов, встреча должна состояться 6 февраля в Омане.