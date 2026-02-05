Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 февраля, 17:46

Политика

Иран задержал два нефтяных танкера в Персидском заливе

Фото: Фото: ТАСС/SOPA Images/Sipa/Denis Thaust

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали в Персидском заливе два судна по подозрению в незаконной перевозке топлива. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на военных.

По данным КСИР, при досмотре кораблей было обнаружено более 1 миллиона литров контрабандного топлива. На борту находились 15 иностранных членов экипажа, которых передали судебным органам для дальнейшего разбирательства и возбуждения уголовного дела.

Как заявили военные, оба судна входили в разветвленную сеть, занимавшуюся контрабандой топлива на протяжении последних месяцев. Перед задержанием за ними велось наблюдение, после чего военные провели операцию по захвату.

Ранее советник верховного лидера Ирана Али Шамхани заявил, что Тегеран готов к проведению переговоров с США. Однако диалог должен строиться на том, что будут избегаться нелогичные и необоснованные требования.

СМИ писали, что Иран и США уже ведут консультации по выбору окончательного места для прямых переговоров. По данным журналистов, встреча должна состояться 6 февраля в Омане.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика