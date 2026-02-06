Издание Economist представило обложку с долларом в виде змеи как мировой угрозы

Фото: www.economist.com

Издание Economist поместило на обложку своего нового выпуска доллар в виде змеи. Изображение намекает на риски, связанные с американской валютой, говорится в статье.

С 20 января 2025 года, когда состоялась инаугурация американского лидера Дональда Трампа, индекс доллара упал более чем на 10%, а по отношению к евро валюта подешевела в пределах 15%. При этом промышленный индекс Dow Jones поднялся более чем на 10%, обновив исторический рекорд, а технологический индекс Nasdaq Composite увеличился почти на 15%.

Периоды паники при Трампе стали более частыми, уверены журналисты. Например, в апреле 2025 года Белый дом объявил о базовой ставке на импорт, после чего инвесторы стали массово избавляться от американских активов, что привело к удешевлению акций и валюты.

Это явление, которое обычно характерно для развивающихся рынков, наблюдалось 7 из последних 52 недель, что примерно в 3 раза чаще, чем в предыдущее десятилетие. После волатильности рынок стабилизируется, но подобные приступы паники у инвесторов говорят о "беспорядочном мире", в котором долларовые активы больше не являются безопасными, говорится в публикации.

Традиционно для защиты от инфляции и ослабления доллара, инвесторы обращаются к золоту. Стоимость драгоценного метала в конце января 2026 года впервые в истории выросла до свыше 5,6 тысячи долларов за тройскую унцию, что на 75% больше показателя до начала нового срока Трампа.

"Это должно заставить задуматься тех, кто считает, что финансовая мощь Америки непоколебима", – пишут авторы статьи.

Кроме того, в конце прошлого месяца американский лидер анонсировал выдвижение кандидатуры экс-члена совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС), которая выполняет обязанности Центробанка США, Кевина Уорша на пост главы ФРС. Трамп указывал, что Уорш будет снижать ключевую ставку, но традиционно это приводит к ослаблению национальной валюты, уверены журналисты.

При этом если Верховный суд страны признает многие импортные пошлины президента незаконными, то это приведет к возврату средств в размере 0,5% от всего внутреннего валового продукта (ВВП) государства. Трамп указывал, что не знает, как в таком случае администрация будет возвращать многомиллиардные доходы от пошлин.

Журнал резюмировал, что сочетание монетарного и фискального стимулирования может привести к еще большей инфляции, что лишь сильнее поставит под сомнение долларовые активы.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявлял, что справиться с угрозой банкротства США из-за стремительно растущего государственного долга смогут только искусственный интеллект и роботы.

Текущая финансовая ситуация в Штатах критична: выплаты по процентам по госдолгу уже превысили военный бюджет страны и составляют более триллиона долларов в год, указывал предприниматель. Единственным решением этой проблемы предприниматель видит в технологическом прорыве.

